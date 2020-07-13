Akran zorbalığı nedir, nedenleri nelerdir? Çocuklarda akran baskısını önlemek için öneriler

Zorbalık yapan kişi genelde fiziksel olarak diğerinden üstün olan kişi oluyor. Psikolojik zorbalıkta ise üstün olma durumu kişinin maddi ya da konum olarak diğerinden üstün olma durumu gözleniyor. Her iki durumda da zorbalığa uğrayan kişinin hayatını zorlaştıran ve çıkmaza sokan bu durum maalesef çocuklarda da yaşanan bir durum.

Akran zorbalığı olarak adlandırılan bu sürece, hem zorbalığa uğrayan hem de zorbalığı yapan çocuk tarafından ayrı ayrı bakmak gerekiyor. Zorbalığa uğrayan çocuğa kendisine güvenmesi ve korkularını yenmesi konusunda yardımcı olurken, zorbalığı yapan çocuğa da bunu neden yaptığı ve psikolojik temelleri konusunda yardımcı olmak gerekiyor.

Akran zorbalığı, çocuk ve ergen yaşlardaki çocukların bireysel ya da toplu olarak kendilerinden fiziksel ya da popülerlik olarak adlandırılan üstünlük durumu nedeniyle psikolojik baskı uygulaması olarak tanımlanabilir.

Akran zorbalığı örnekleri

Alay etme

Fiziksel özelliklerle dalga geçmek

Küçümseyici sözler

Dedikodu yapmak

Eşyalarına ve parasına el koymak

Ödevlerini zorla yaptırmak

Görmezden gelmek

Genelde 7-17 yaş arası çocuk ve gençlerde rastlanılan bu durum, ebeveynler ve eğitimciler açısından iyi gözlemlenmeli, aile ve okul arasında iyi bir iletişim olmalıdır. Çünkü genelde çocukların bir arada zaman geçirdiği okullarda yaşanan bu durum, dünya genelinde çok sık rastlanan bir sıkıntı.

Zorbalığa uğrayan çocukların özellikleri

Yapılan araştırmalara göre genelde sessiz, sakin ve içe kapanık çocuklar akran zorbalığına uğruyor. Fiziksel olarak da minyon ve güçsüz olan çocuklar, özgüven olarak daha güçsüz ve ailelerine bağlı oluyor. Bu ebeveynin çok korumacı ve kuralcı olmasından da kaynaklanabiliyor. Yaşadıklarını da genelde anlatmamayı tercih ediyorlar.

Zorbalık yapan çocukların özellikleri

Fiziksel olarak üstün olan, arkadaş gurubu içerisinde sözü geçen ya da bir başka deyişle popüler olan çocuklarda zorbalık yapma davranışı daha sık görülebiliyor. Tabii bunlarla beraber çocukluktan gelen birtakım psikolojik nedenler de oluyor. Çocuğun sevgisiz ve ilgisiz büyütülmesi, büyüklerine ya da küçüklerine karşı kurallar olmadan fazla özgür büyütülmesi, şiddet görmesi çocuğun zorbalık yapma nedenleri arasında sayılabilir.

Konuya iki açıdan da baktığımızda aslında zorbalığa uğrayan çocuk da zorbalığı yapan çocuk da mağdur. Bu yüzden çocuğun doğduğu andan yetişkinliğe adım attığı ana kadarki eğitim süreci çok önemli. Sevgi ile büyütülen, özgüven duygusu aşılanan çocuklar bu konuda sorun yaşamıyor genelde.

Zorbalığı önlemek için neler yapabilirsiniz?

1. Çocuğunuzla bol bol sohbet edip, gününün nasıl geçtiğini sorabilirsiniz.

2. Çocuğunuzu rahatsız etmeyecek şekilde okuluna kısa ziyaretler yapabilirsiniz.

3. Okul yönetimi ve öğretmenlerlele iletişimde olmalısınız.

4. İlk önce bir birey olarak iyi örnek olmalı, şiddet ve zorbalığın ne kadar kötü bir şey olduğunu ona göstermelisiniz.

5. Arkadaşlarını tanımalısınız. Evinizde onları ağırlayabilir diğer ebeveynlerle iletişimde olabilirsiniz.

6. Zorbalığın ne olduğunu ona iyice anlatabilir ve bu durumla karşılaşırsa size anlatmasını isteyebilirsiniz.

7. Başka çocuklara zorbalık yapılırsa bunun kötü bir şey olduğunu öğretmenlerine ve size anlatmasını sağlayabilirsiniz.