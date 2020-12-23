Altıncı Hastalık Nedir, Bulaşıcı Mıdır? Çocuklarda 6. Hastalık Belirtileri Nelerdir?

Herpes virüsünün sebep olduğu bir hastalık olan altıncı hastalık, bebeklerde ve çocuklarda görülmektedir.



Altıncı Hastalık Nedir, Bulaşıcı mıdır?



Genellikle 5-6 ay ile 2 yaş aralığında olan çocuklarda görülen bu hastalık bulaşıcı bir özellik taşımaktadır. Bu sebeple de sıklıkla kreşlerde yayılımı görülmektedir. Viral bir hastalık olan altıncı hastalık kendisini ateş ve vücutta görülen döküntüler ile belli etmektedir.



Bebeklerde görülen bu döküntüler genellikle ebeveynleri korkutsa da bebeklerin hastaneye yatmalarını gerektirmeyecek şekilde ilerlemektedir. Bu hastalığa sebep olan virüs ise aynı zamanda uçuklardan da sorumlu olan herpes virüs ailesine ait bir virüs olmaktadır ve genellikle herpes 6 ve herpes7 virüsleri saptanmaktadır.



Çocuklarda Altıncı Hastalık Belirtileri Nelerdir?



Çocukların altıncı hastalığa yakalanıp yakalanmadığının belirlenmesi için öncelikle aşağıda yer alan belirtilerin hepsini veya bir kaçını çocuğun göstermesi gerekmektedir. Ayrıca belirtiler bulaştan sonraki 1 ya da 2. haftada kendilerini göstermektedir.

Hastalık genellikle 38 derecenin üzerinde seyreden bir ateş ile başlamaktadır ve bu ateş hastalığın ilk 3 veya 5 günü devam etmektedir.

Ateş düştükten sonra ise çocuklarda döküntüler görülmeye başlanmaktadır. Bu döküntüler kırmızı yama şeklinde olmaktadır. Yüzeyleri genellikle pürüzsüz olmakla birlikte bazı hastalarda pürüzlü de olabilmektedir.

Döküntüler genellikle çocukların sırtlarında, göğüs bölgelerinde karınlarında başlayıp daha sonrasında kol ve bacaklara yayılmaktadır.

Döküntüler çocukları rahatsız etmez veya kaşınmazlar.

Hastalığın bir diğer belirtisi ise burun akıntısı olmaktadır.

Ayrıca bu virüsü almış olan çocuklarda boğaz ağrısı da gözlemlenmektedir.

Küçük çocuk ve bebeklerde huzursuzluk gözlemlenebilir.

Hastalığın belirtilerinden bir diğeri ise hafif ateş olmaktadır.

Göz kapaklarının şişmesi ve iştahsızlık da belirtilerin içerisinde yer almaktadır.

Altıncı Hastalık Nasıl Tedavi Edilir?



Belirtileri gösteren bir çocuğun doktora götürülmesi önemli olmaktadır. Çünkü bu hastalık kızamık gibi diğer çocuk hastalıklarına son derece benzemektedir. Daha sonrasında doktorların tedavi ile ilgili önerileri genellikle şu şekilde olmaktadır:

Çocukların bu dönemde bol sıvı almaları gerekmektedir.

Ayrıca hastalık dönemi boyunca yatak istirahati gerekmektedir.

Çocukların ateşlerini düşürmeye yönelik yöntem ve ilaçlar kullanılmaktadır.

Son olarak odalarının buhar makineleri veya ıslak havlular ile işlemlerin yapılması nemli tutulmasına yönelik olarak yapılmalıdır.