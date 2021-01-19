Anaokulu Etkinlikleri: Anasınıfında Olan Çocuklar İçin Evde Yapılabilecek Etkinlikler

Çocukların yeteneklerinin keşfedilmesi, diğer çocuklarla uyumlu olmayı öğrenmesi açısından anaokulu eğitimi önemlidir.



Anaokulu Etkinlikleri



Her çocuğun algılama şekli birbirinden farklıdır. Görsel, işitsel ve kinestetik öğrenme yapısı olarak üç ayrı öğrenme şekli vardır. Görsel öğrenme yanı ağır basan çocukların, görsel hafızası kuvvetlidir. Resim, film, şekil gibi bazı şeyleri hafızlarına kazır ve o şekilde öğrenirler. İşitsel olan çocuklar duydukları şeyleri hatırlarlar. Müzik, yabancı dil gibi konularda başarılıdırlar. Kinestetik yani dokunsal olan çocuklar ise hissetmek isterler. Dokunarak, oyuncakları inceleyerek öğrenme eğilimi gösterirler. Yuvalarda yapılan etkinlikler farklı öğrenme yapılarına hitap etmelidir.



Çocukların ekip içerisinde davranış geliştirmeleri, liderlik vasıfları, paylaşım, empati gibi yanlarını da anaokulu eğitimi sırasında kazanırlar. Hem zihinsel hem de duygusal gelişim açısından yapılan etkinliklere özen gösterilmelidir. Amaç sadece oyun oynamak değil, oynarken öğrenmek olmalıdır. El becerilerinin gelişmesi, yaratıcılık, sosyalleşme gibi pek çok konu anaokulu etkinlikleri ile kazanılır ve pekiştirilir.



Anaokulunda Okuma Yazma Etkinliği



Anaokulundaki çocukları okul hayatına hazırlamak amacıyla temek bilgi ve becerilerin kazandırılması önemlidir. Okuma yazmayı öğrenecek olan çocukları geleceğe hazırlayan noktalar ise;

Kalem tutmayı geliştirmesi

Odaklanma süresinin artmasının sağlanması

Kelime bilgisi kazandırmak

Gördüklerini doğru algılamakAnaokulunda Spor Etkinliği



Anaokulu çocuklarının enerji düzeyleri oldukça yüksektir. Spor etkinlikleri onların bu enerjilerini, atmalarını sağlayacaktır. Ayrıca yapılan hareketler ile sağlıklı bir vücuda kavuşmaları amaçlanır. Esnek olan vücut yapılarını en verimli şekilde kullanmaları amaçlanır. Kemik gelişimlerine fayda sağlanmış olur. Ayrıca ekip çalışması ve ekip ruhu ile ilgili bir disiplin kazanabilirler.



Anaokulunda Sanat ve Müzik Etkinlikleri



Sanat etkinlikleri anaokulu döneminde yaratıcılığı tetikleyen bir çalışmadır. Sözel veya işitsel olarak gelişimlerine katkı sağlar. Hayata bakışlarını şekillendirir. Çocuklar estetik bakış açıları gelişir. Çocukların yaşına uygun yapılan etkinlikler duygusal gelişimlerine bile etki yapar. Ayrıca müzik etkinlikleri ve farklı müzik aletlerine yakın olmaları sanatsal yanlarını besler. Yeteneği olan çocukların keşfedilmesine yardımcı olur.



Anasınıfında Olan Çocuklar İçin Evde Yapılabilecek Etkinlikler



Bu yaş döneminde çocukların hayal güçleri çok gelişmiştir. Ayrıca motor becerilerinin gelişmesi için bazı etkinlikler yapmaları tavsiye edilir. Anaokulu dönemindeki çocuklar evde kâğıt katlama sanatı ile farklı şekiller ortaya çıkarabilirler. Ayrıca evde resim yaparak hem yaratıcılıklarını ortaya koyar hem de hayal dünyalarını beslerler. Başarmak ve bununla ilgili geri bildirim almak bu yaş grubunda çok önemlidir. İleride özgüven sahibi bireyler olmalarını sağlar.