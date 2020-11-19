Anne sütüne gaz yapan yiyecekler nelerdir? Bebeklere gaz yapan besinler

Doğru bir beslenme düzeniyle anne sütünün bebekte gaz yapmaması da mümkün.

Öncelikle gaz yapan besinleri sıralayalım:

Portakal, limon, erik, kayısı, armut, şeftali ve greyfurt gibi meyveler: İçerdikleri yüksek vitamin oranına rağmen maalesef en çok gaz yapan besinler arasında bulunuyorlar.

Nohut, kuru fasulye, mercimek, bakla ve bezelye gibi baklagiller: Yine besin değeri olarak oldukça yararlı olan baklagiller lohusalık döneminde tüketilmesi gerekenlerden. Bu durumda baklagillerin pişirme esnasında birtakım kurallara dikkat edebilirsiniz. Baklagilleri önce kaynatıp, kaynatırken köpüğünü alıp bu kaynatma suyunu dökerek yeniden pişirebilirsiniz.

Pırasa, brokoli, karnabahar ve lahana gibi sebzeler: Bu sebzeleri pişirirken içerisine gaz oluşumunu engelleyen bir baharat olan kimyon ekleyebilirsiniz.

Kafeinli içecekler ve çay: Bu içecekler aynı zamanda bebekte uykusuzluk durumu yaratabilir.

Kepekli besinler

Soğan

Çikolata

Bu besinleri tüketme sıklığına ve şekline dikkat ederek sütünüzde oluşacak gazı bir nebze azaltabilirsiniz. Bunun dışında anne sütündeki gaz ve bebeğe yansımasıyla ilgili akla takılan bazı soruları da cevaplayalım:

Bebeklerde gaz problemi ne kadar süre?

4 aylık olana kadar görülür ve gitgide azalır.

Anne sütü mü yoksa hazır mama mı daha çok gaz yapar?

Uzmanlar hazır mama ve anne sütünün gaz yapma aşamasında bir farkı olmadığını savunuyor.