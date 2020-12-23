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    23.12.2020 - 13:21 |

    Bebekler İçin Ninni Önerileri: 2020'nin En Güzel Bebek Ninnileri

    Bebekler eskilerden beri anne ninnisi ile büyümektedir. Çok eski zamanlardan beri bebek uyutma tekniğinden birisi olarak kabul görür. Bebekler için ninni tavsiyelerini sizler için derledik.

    Bebekler İçin Ninni Önerileri: 2020'nin En Güzel Bebek Ninnileri

    Ninniler annelerin veya bebeği uyutacak olan kişinin ritimli ve ezgili bir sesle bebeği uyutmak için söylediği sözler olarak bilinir. Bu ezgilere aşağıdaki örneklerde olduğu gibi sizlere sıralama yaptık.

    Ninni Nedir?

    Ninni anne veya bebeğe bakan kişinin, bebeği uyutmak için söylediği kulağa hoş gelen sözlerden oluşan ezgidir. Bu ninniler manzum yahut mensur sözler olarak da bilinmektedir. Halk olarak çok eski zamanlardan öte gelen bir gelenek demek de mümkündür.

    Eski zamanlarda bebekleri uyutmak için hoş sözlerle bebeği avutarak, sakinleştiren bir çeşit uyutma tekniğidir. Herkes tarafından oldukça bilinen bir tekniktir. Her yaştan kimlerin ezbere bildiği en az 1 - 2 ninni bulunur. Bebekler için ninni çeşitleri oldukça fazladır.

    Ninninin Özellikleri Nelerdir?

    Ninninin edebiyatımızda da yeri bulunmaktadır. Ancak her edebiyat türünde ismi farklı olarak anılabilmektedir. Ninninin özelliklerini şu şekilde sırası ile sıralamak mümkündür;

     - Hece ölçüsüne göre ezgili olarak yazılmıştır.

     - Yazanın belli olmadığı yani anonimlerdir.

     - Özel bir söyleme tarzı vardır.

     - Genellikle dörtlükler halinde yazılan türküye benzer ezgilerdir.

     - Divan-ü Lügati't Türk de adı Balubalu olarak geçmektedir.

    Bebekler İçin Ninni Önerileri (2020)

     - Ay lo lo li lo li

     Geldi bebeğim geldi.

     Ruhum dinlendi.

     Ne tatlı çocuk benim bebeğim.

     Jöle gibi şeker gibi.

     Çok tatlı benim bebeğim.

     

    - Uyu yavrum yine sabah oluyor.

     Uyumazsan güzel rengin soluyor.

     Tekir kedim gelmiş bize bakıyor.

     Uyu yavrum yine sabah oluyor.

     

     - Bebeğim kocaman, onu tutamam.

     Ninniler söylerim, hiç uyutamam.

     Oynayıp gülüyor, bizi süzüyor.

     Mamasını yemiyor, beni üzüyor.

     Evcilik oynarken bana eş olur.

     Hem anne hem baba hem kardeş olur.

     Oynayıp gülüyor, bizi süzüyor.

     Mamasını yemiyor, beni üzüyor.

     

    - Tilki duymasın ninni

     Tilki duyarsa yavrum

     Hem seni yer, hem beni

     Ninni yavrum ninni

     

     - Gökte yıldız oynuyor.

     Gözüm yavruma doymuyor.

     Ellerde yavruma doymuyor.

     Ellerde yavru çok amma

     Benim yavrum uyumuyor.

     Ninni bebeğim, ninni ninni

     

     

     - Minik minik kolları

     Düşmüş iki yanına

     Başı düşmüş yastığa

     Uyuyor mışıl mışıl

     E bebeğim ee ee

     E bebeğim ee ee

     

    - Çamlıbel'den çıktım yayan

     Dayan ey dizlerim dayan

     Kardaş atlı bacı yayan

     Ninni ninni ninni ninni

     Ninni ninni bebek oy

     Bebeğimin beşiği çamdan

     Yuvarlandı düştü damdan

     Bey babası gelir şamdan

     Ninni ninni ninni ninni

     Ninni ninni bebek oy

     Bebeğimin beşiği bakır

     Yerinden kalkmıyor ağır

     Ben sallarım takır takır

     Ninni ninni ninni ninni

     Ninni ninni bebek oy

     

    - Ninni de ninni ninnice

     Bol soğanlı börülce

     Yesin benim oğlum doyunca

     Mini mini yavrum mini ninni

     Dandini dandini dan ister.

     Bey babasından don ister.

     Basmadan beğenmez oğlum.

     Kadifeden don ister.

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