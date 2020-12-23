Bebekler İçin Ninni Önerileri: 2020'nin En Güzel Bebek Ninnileri

Ninniler annelerin veya bebeği uyutacak olan kişinin ritimli ve ezgili bir sesle bebeği uyutmak için söylediği sözler olarak bilinir. Bu ezgilere aşağıdaki örneklerde olduğu gibi sizlere sıralama yaptık.

Ninni Nedir?

Ninni anne veya bebeğe bakan kişinin, bebeği uyutmak için söylediği kulağa hoş gelen sözlerden oluşan ezgidir. Bu ninniler manzum yahut mensur sözler olarak da bilinmektedir. Halk olarak çok eski zamanlardan öte gelen bir gelenek demek de mümkündür.

Eski zamanlarda bebekleri uyutmak için hoş sözlerle bebeği avutarak, sakinleştiren bir çeşit uyutma tekniğidir. Herkes tarafından oldukça bilinen bir tekniktir. Her yaştan kimlerin ezbere bildiği en az 1 - 2 ninni bulunur. Bebekler için ninni çeşitleri oldukça fazladır.

Ninninin Özellikleri Nelerdir?

Ninninin edebiyatımızda da yeri bulunmaktadır. Ancak her edebiyat türünde ismi farklı olarak anılabilmektedir. Ninninin özelliklerini şu şekilde sırası ile sıralamak mümkündür;

- Hece ölçüsüne göre ezgili olarak yazılmıştır.

- Yazanın belli olmadığı yani anonimlerdir.

- Özel bir söyleme tarzı vardır.

- Genellikle dörtlükler halinde yazılan türküye benzer ezgilerdir.

- Divan-ü Lügati't Türk de adı Balubalu olarak geçmektedir.

Bebekler İçin Ninni Önerileri (2020)

- Ay lo lo li lo li

Geldi bebeğim geldi.

Ruhum dinlendi.

Ne tatlı çocuk benim bebeğim.

Jöle gibi şeker gibi.

Çok tatlı benim bebeğim.

- Uyu yavrum yine sabah oluyor.

Uyumazsan güzel rengin soluyor.

Tekir kedim gelmiş bize bakıyor.

Uyu yavrum yine sabah oluyor.

- Bebeğim kocaman, onu tutamam.

Ninniler söylerim, hiç uyutamam.

Oynayıp gülüyor, bizi süzüyor.

Mamasını yemiyor, beni üzüyor.

Evcilik oynarken bana eş olur.

Hem anne hem baba hem kardeş olur.

Oynayıp gülüyor, bizi süzüyor.

Mamasını yemiyor, beni üzüyor.

- Tilki duymasın ninni

Tilki duyarsa yavrum

Hem seni yer, hem beni

Ninni yavrum ninni

- Gökte yıldız oynuyor.

Gözüm yavruma doymuyor.

Ellerde yavruma doymuyor.

Ellerde yavru çok amma

Benim yavrum uyumuyor.

Ninni bebeğim, ninni ninni

- Minik minik kolları

Düşmüş iki yanına

Başı düşmüş yastığa

Uyuyor mışıl mışıl

E bebeğim ee ee

E bebeğim ee ee

- Çamlıbel'den çıktım yayan

Dayan ey dizlerim dayan

Kardaş atlı bacı yayan

Ninni ninni ninni ninni

Ninni ninni bebek oy

Bebeğimin beşiği çamdan

Yuvarlandı düştü damdan

Bey babası gelir şamdan

Ninni ninni ninni ninni

Ninni ninni bebek oy

Bebeğimin beşiği bakır

Yerinden kalkmıyor ağır

Ben sallarım takır takır

Ninni ninni ninni ninni

Ninni ninni bebek oy

- Ninni de ninni ninnice

Bol soğanlı börülce

Yesin benim oğlum doyunca

Mini mini yavrum mini ninni

Dandini dandini dan ister.

Bey babasından don ister.

Basmadan beğenmez oğlum.

Kadifeden don ister.