Bebekler Neden Emmez? Emmek İstemeyen Bebek Ne Anlatmak İstiyordur?

Bir bebeğin reddetmesine meme reddi adı verilmektedir. Bu durum eğer bir sağlık sorunu değil ise geçici bir durumdur. Fakat bir sağlık sorunundan dolayı bebekler emmek istemiyor ise sorun tedavi edilmelidir. Tedavi sonrasında bebekler başarı ile emmeye devam edecektir. Bebek aç olmasına rağmen emmeyi reddediyor, memeyi tutamıyor ise bunun nedeni öğrenilmelidir. Bebeklerin emmeme sebepleri şunlar olabilir:



- Burun tıkanıklığı bebeklerde sık sık emmeye ara vermeye neden olabilir. Burnu tıkanık olan bebekler memeyi bırakır ve ağzından nefes almak ister.

- Emzirme pozisyonu veya tekniğinin hatalı olması bebeklerde emmeyi reddetmeye sebep olabilir.

- Bebeğin ağız içerisinde fizyolojik ve anatomik sağlığının emmeye engel bir sorunun olması bebeklerde meme reddi yaratabilir.

- Bebeklerdeki alerji metabolizması emme adaptasyonun olumsuz etkileyebilir.

- Annelerdeki stres, kaygı ve psikolojik nedenler bebeklerde meme reddine neden olabilir.

- Ateşli hastalıklar, enfeksiyon ve ağrılar meme reddine neden olur.



Emmek İstemeyen Bebek Ne Anlatmak İstiyordur?



Emmek istemeyen bebeklerde anneler bazen ne yapacağını bilememektedir. Fakat emmeyi reddeden bebekler bazı şeyleri anlatmak istiyordur. Emmeyen bebeklerde bazı sorunlar oluşabilir. Bu nedenle emmeyen bebeklerde annelerin dikkatli olması gerekir.



Bebeklerde pamukçuk çok sık görülen bir ağız enfeksiyonudur. Bebeğin ağız içerisinde dil, yanak veya yanak içlerinde beyaz tabakaların oluşmasına pamukçuk adı verilmektedir. Eğer bebeklerin ağızında pamukçuk var ise emmek istemez ve memeyi reddeder. Bu nedenle bebeklerin ağzı kontrol edilmelidir.



Bebeklerde görülen soğuk algınlığı, grip veya alerjik gibi problemler ile karşılaşıldığında burun tıkanıklığı oluşur. Bu durumda bebekler emmek istemeyebilir. Bunun dışında kulak enfeksiyonu veya diş çıkarma dönemlerinde de bebekler emmeyi reddeder.



Emmek İstemeyen Bebek Nasıl Emzirilir?



Yeni gıdalar ve beslenmedeki değişiklikler sütün tadını değiştirebilir. Özellikle acı ve kokulu besinler sütün tadını değiştireceği için bebeklerde emme isteğini azaltır. Bu nedenle beslenmeye dikkat etmek emzirme döneminde büyük önem taşımaktadır. Eğer bu yiyecekleri yediyseniz ve bebeğiniz emmek istemiyor ise sütünüzü sağıp birkaç saat sonraki sütünüz ile tekrar deneyebilirsiniz. Böylece bebeklerin neden emmek istemediği de anlaşılmış olacaktır.