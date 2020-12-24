Bebeklerde diş çıkarma sırasında ateşli olması demek her ateşte diş çıkarıyor anlamını taşımamaktadır. Bebeklerde gözlemlenen ateş başka hastalıkların da belirtisi olabilmektedir. Bebekte aşırı ateşlenme gözlemlenmiş ise bu bebeğin muhtemelen hasta olduğunun belirtisidir. Her bebeğin diş çıkarma süreci farklı şekillerde gözlemlenebilmektedir. Bazı bebekler aşırı huysuz olurken, bazı bebekler ise diş çıkardığına dair belirti göstermeyebilirler.



Bebek Ne Zaman Doktora Götürülmelidir?



Eğer bebeğin diş ateşi yaklaşık 72 saatten uzun sürmüş ise ve beraberinde ishal, kusma gibi problemler yaşanıyorsa mutlaka doktorunuza götürmelisiniz. Bebeğin mevcut ateşi 40 santigrat dereceyi gösteriyor ise hiç zaman kaybetmeden doktora gidilmelidir. Ateş dışında bebek sürekli olarak ağlıyor ise, tüm gün uykulu geçiyor ve halsiz ise, idrarda azalma, dudaklarda kuruluk oluşmuş ise doktora gitmenizde fayda vardır.



Bebeklerde Diş Çıkarma Ateşi Nasıl Olur, Kaça Kadar Yükselir ve Kaç Gün Sürer?



Diş çıkarma zamanlarında bebeğin ateşi 37 santigrat dereceye kadar yükselmesi oldukça normal bir durumdur. Bebeğin ateşi 38 santigrat derece ve daha üzerinde ise, ishal durumu varsa diş çıkarıyor olsa bile doktora danışmakta fayda vardır. Yüksek ateş ve ishal başka hastalıkların da belirtisi olabileceğinden dolayı doktor kontrolü oldukça önemlidir. Bebeklerin diş çıkarma ateşleri 37 ile 38,5 santigrat dereceler arasındadır. Bu derecelerin üzerinde gözlemlenen ateş değerleri başka hastalıkların habercisi olabilmektedir.



Bebeklerde ortalama olarak gözlemlenen diş çıkarma, ilk 4 ile 7. aylar arasında çıkmaya başlar. Bazı çocuklarda ise 3. aydan itibaren erken diş çıkarma gözlemlenebilmektedir. Bazı bebeklerde ise 12. ayda ve daha sonrasında diş çıkarma gerçekleşebilmektedir. İlk olarak ön dişler çıkar. Dişin çıktığı bölgede hassasiyet meydana gelir ve bebeğin dişlerinde kaşınma gerçekleşir. Hassasiyet sebebi ile şişlik ve kızarıklık meydana gelebilmektedir.



Bebeklerde 20 adet süt dişi çıkar ve bunlar toplamda 3 yaşa kadar tamamlanmaktadır. Kalıcı olan dişler ise yaklaşık 6 yaşlarında çıkar. Diş çıkarma olaylarında genelde kalıtsal faktörler rol oynamaktadır.



Bebeklerde Diş Çıkarma Belirtileri

Ağrı

Bebeklerde Diş Ateşi

Salya akması

İshal

Huzursuzluk (Bazı bebeklerde huzursuzluk haftalarca sürebilmektedir.)

Kulak Çekiştirme

Yanak Kaşıma

Uykusuzluk

İştahsızlık

Diş etlerinde meydana gelen kanama ve morarma