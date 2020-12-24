Bebeklerde Geniz Akıntısına Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Geniz Akıntısı İçin Doğal Ve Bitkisel Çözümler



Bebeklerde görülen geniz akıntısının sebepleri arasında alerji, sinüzit, soğuk algınlığı ve üst solunum yolları enfeksiyonları gibi sebepler bulunmaktadır. Geniz akıntısı olan bebeklerde ise sıklıkla öksürük görülmektedir.



Bebeklerde Geniz Akıntısına Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer?



Bebeklerde görülen geniz akıntısının geçmesi için öncelikle altında yatan sebebin iyileştirilmesi gerekmektedir. Ne var ki altında ki sebep iyileşse bile bebeklerde geniz akıntısı ve öksürük devam etmektedir. Bu durumda uzmanlar bebeklerde ilaç kullanmaya başlayabilmektedir.



Eğer geniz akıntısının sebebi eğer kısa süreli enfeksiyon ise o zaman uzmanlar ağrı kesici, ateş düşürücü ilaçlarlar ile birlikte hipertonik tuzlu sular ile burnun temizlenmesini önerebilmektedir.



Eğer sinüzit gibi uzun süreli veya kronik bir durum söz konusu ise o zaman bebeklerde antibiyotik kullanımına veya gerekli durumlarda cerrahi girişimlere başvurulmaktadır.



Geniz Akıntısı İçin Doğal ve Bitkisel Çözümler



Geniz akıntısını gidermek için ilaç kullanmak istemeyen ebeveyn altta yatan sebebi giderdikten sonra doğal ve bitkisel yöntemlere başvurabilmektedir. Bu yöntemler arasında şunlar bulunmaktadır.

Öncelikle geniz akıntısı olan bebeklerin sigara ve kirli hava gibi durumlara maruz kalması engellenmeli bulunduğu kapalı ortamlar sık sık havalandırılmalıdır.

Ek gıdaya başlamış olan bebeklerin yemeklerinin baharatsız olarak hazırlanması gerekmektedir.

Diğer bir yöntem ise bebeklere bol su içirtmek olmaktadır. Bu sayede akıntının kıvamı gevşeyerek tıkanıklığın önüne geçilecektir.

Alerji kaynaklı bir geniz akıntısı ise o zaman alerjenlerden uzak durulması gerekmektedir.

Diğer bir yöntem ise meyve ve sebze tüketiminin arttırılması olmaktadır.

Kuru hava geniz akıntısının artmasına sebep olmaktadır. Bu sebeple ortamın nemlendirmesi önemli olmaktadır.

Hava kanallarının sık sık temizlenmesi de bebeklerin geniz akıntılarını azaltmaktadır.

Bebeklerde geniz akıntısının önlenmesini sağlayacak bir diğer yöntem ise okaliptüs yağı olmaktadır. Bu yağı sıcak suyun içerisine damlatarak bebeklerin olduğu ortamlara konulmalıdır.

Soğuk buhar üfleyen buhar makineleri kullanmakta bebeklerin hava yollarının açılmasını sağlayan bir diğer yöntem olmaktadır.

Özellikle 2 yaşından küçük olan bebeklerde sıcak suyun içerisine nane koyarak bulundukları ortama bırakılması da hava kanallarının açılmasına yardımcı olacaktır.

Son olarak bebeklerin geniz akıntısını geçirecek yöntemlerden birisi de soğan olmaktadır. Soğanın 4 parçaya bölünüp bebeğin yatak ucuna koymakta geniz akıntısını hafifletecektir.