Bebeklerde Soğuk Terleme Nedenleri Nelerdir? Aşırı Soğuk Terleme Ve Öksürük Nasıl Geçer?

Bebeklerde ve çocuklarda görülen soğuk terleme bazı durumlarda sıklıkla karşılaşılmaktadır. Bunun altında pek çok farklı neden olabilir. Öncelikle soğuk terlemelerin nedenleri tespit edilmesi gerekir.



Bebeklerde Soğuk Terleme Nedenleri Nelerdir?



Terleme vücudumuzda oluşan normal bir durumdur. Terleme ile vücudun ısı dengesi sağlanmaktadır. Bunun dışında artan vücut sıcaklığı ile terlemelerde oluşabilir. Terlemeler ile vücudumuzdaki zararlı hücre ve bakteriler vücuttan atılır. Fakat soğuk terlemeler normal bir durum değildir. Özellikle bu durum bebeklerde karşılaşılabilir. Bunun pek çok sebebi olmaktadır. Bebeklerde oluşan soğuk terlemelerin nedenleri şunlar olabilir:



- Geniz eti büyüklüğü soğuk terlemelere neden olabilir.

- D vitamini eksikliği de bebeklerde soğuk terlemelere neden olabilir.

- Soğuk algınlığı veya raşitizm gibi hastalıklar da soğuk terlemelere neden olabilir.



Bu nedenlerden dolayı soğuk terlemeler yaşanabilir. Fakat kalp yetersizliği de soğuk terlemelere neden olabilir. Bu nedenle bebeklerin sık sık soğuk terlemesinin yaşanması durumunda mutlaka uzman bir doktora danışılması gerekir.



Aşırı Soğuk Terleme Nasıl Geçer?



Bebeklerde soğuk terlemede dikkat çeken en büyük neden aşırı efor sarf etmeleridir. Çok hareketli olan bebekler ve çocuklarda soğuk terleme durumları yaşanabilir. Fakat bebeklerde ve çocuklarda özellikle alın bölgesinde soğuk terleme yaşanıyor ise yapılması gereken şey doktora başvurmaktır.



Bebekler ve çocuklarda terlemeler çok sık rastlanan bir durumdur. Bu nedenle çocuklarda terleme çok ciddi bir problem değildir. Fakat bebeklerde soğuk terlemelerin yaşanması, özellikle alın bölgesinde oluşan terlemeler de dikkat edilmesi gerekir. Bu durum bazı rahatsızlıkların sebebi olabilmektedir.



Bebeklerde Öksürük Nasıl Geçer?



Bebeklerde öksürük tedavisi için öksürük şurupları veya antibiyotikler önerilmez. Bunun yerine evde yapışacak doğal yöntemler öksürüğün geçmesine yardımcı olabilir. Özellikle kuru öksürüklerde boğazı nemli tutmak çok önemlidir. Bu nedenle sıvı tüketimini arttırmanız gerekir.



Bebeklerin bulundukları ortam kuru ise nemlendirmek ve havalandırmak büyük önem taşımaktadır. Ayrıca balgamlı öksürüklerde bebekleri yüz üstü yatırmak ve hafifçe sırtına vurmak balgamı dışarı atmanıza yardımcı olacaktır. Gece öksürüklerinde ise yastığı yükseltmek akıntının aşağıya gitmesini sağlayacak ve öksürüğü azaltacaktır. Bu gibi yöntemler ile bebeklerde öksürük yok edilebilir.