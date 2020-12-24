Bebeklerde Tırnak Batması İçin Ne Yapılmalıdır? Tırnakta Batma Nasıl Geçer?

Tırnak batması hem yetişkinlerde hem de bebeklerde oldukça yaygın olarak karşılaşılan bir problemdir. Tırnak köşesinin yumuşak ete batması sonucu ve genellikle baş parmakta gerçekleşir.

Bebeklerde Tırnak Batması

Bebeklerin ayak tırnakları yetişkinlere göre çok daha hızlı uzamaktadır. Dolayısıyla ortaya sorunların çıkmaması için tırnak bakımının sık sık ve özenle yapılması gerekmektedir. Aksi halde bebekler için oldukça acı verici durumlar ortaya çıkabilir. Tırnak batması olup olmadığını anlamak için sık sık kontrol etmekte fayda vardır. Bebeklerde tırnak batmasının olduğu bölge hafif şiş ve kızarık olur. Bazı durumlarda iltihaplanma da olabilir. Eğer tırnak batması ilerlediyse, o bölgeye dokunduğunuzda bebek tepki verebilir.

Bebeklerde Tırnak Batması Neden Olur?

Bebeklerde tırnak batması pek çok sebebe bağlı olarak gerçekleşebilir. Bunların başında tırnak bakımının doğru şekilde yapılmamış olması gelir. Tırnak bakımı dışında eğer bebek ayaklarını sıkan ayakkabılar ya da çoraplar giydiyse, tırnak batmasına sebep olan şeyler bunlar da olabilir. Bu yüzden bebeklerin ayaklarının rahat olmasına ve hava almasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Bebeklerde Tırnak Batması İçin Ne Yapılmalıdır?

Tırnak batmasının olduğu durumlarda bebeğin ayağı günde üç kez sabunlu sıcak suyla yıkanmalıdır. Bu yıkama işleme yaklaşık 20 dakika sürmelidir. Bu banyoda özellikle zeytinyağı sabunu kullanmak etkili olacaktır. Bir diğer yöntem elma sirkesidir. Sirkenin içindeki antiseptikler sebebiyle tırnak batması engellenir. Bir kova suya bir miktar sirke ilave edilmeli ve tırnak batması olan ayak bu suyun içinde 20 dakika bekletilmelidir. Bu işlem de günde üç kez uygulanabilir.

Aynı zamanda tırnak batması problemi yaşayan bebekte rahat ayakkabılar ve çoraplar tercih edilmelidir. Hatta havanın durumuna göre ayakların sürekli hava alması sağlanabilir. Aynı zamanda bunun için üretilmiş olan ve eczanelerden edinilebilecek aparat ve ilaçlar da kullanılabilir.

Bebeklerde Tırnak Batması Nasıl Geçer?

Bebeklerde tırnak batmasının geçmesi için genellikle uygulanan yöntem ayakları günde 3 kez 20 dakika süreyle sıcak suda bekletmektir. Bu zamanların dışında kalan anlarda ayaklar nemli değil, kuru tutulmalıdır. Tırnak batması durumlarında tırnaklar hemen kesilmemeli, uzamaları beklenmelidir. Antibiyotik ve antiseptik içeren kremler kullanılmalıdır.