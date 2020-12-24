Blw Ne Demek? Bebeklerde Blw Beslenme Yöntemi Ne Zaman Ve Nasıl Uygulanır?

BLW İngilizce bir terim olmasının yanında Türkçe karşılığı bebek önderliğinde beslenme olmaktadır. Teknik olarak yeni bir akım olmamakla birlikte son yıllarda ülkemizde oldukça popüler bir bebek beslenme yöntemi olmaktadır.



Blw Ne Demek?



BLW yöntemi daha öncede söylediğimiz gibi bebek önderliğinde beslenme yöntemi olmaktadır. Bazitçe anlatmak gerekirse bebeğin önüne eliyle kavrayabileceği yiyecekler koyulur ve daha sonrasında bebeğe müdahale edilmez. Bebek hem yiyeceklerin dokusunu keşfeder hem de tatlarını. Bu yöntem sadece katı gıdalarda değil su ve yoğurt gibi akışkan gıdalarda da kendisini göstermektedir. Akışkan gıdaları içmek içinde bebeğin bardağını kavraması beklenir. Asıl istenilen tek başına içebilmesi olmakla birlikte bardak alttan desteklenebilir. Diğer bir yandan bebeğin masasına çatal ve kaşık da konulabilmektedir. Bu sayede bebekler bu gereçleri kullanmayı erken dönemde öğrenebilirler.



Blw Beslenme Yöntemi Ne Zaman ve Nasıl Uygulanır?



BLW yönteminin uygulanabilmesi için öncelikle bebeğin ek gıda ayına girmiş olması gerekmektedir. Ancak bu yöntemin ne zaman sorusunun en önemli cevabı; bebek destekli veya desteksiz tek başına oturabildiği ve tutma hareketini yapabildiği zaman olmaktadır.



BLW yönteminin uygulanma mantığı ise oldukça basit olmaktadır. Bebeğin destek almadan yiyebileceği yiyecekleri vermek olmaktadır. Yöntem içerisinde bu yiyecekleri parmak besin denmektedir. Bu parmak besinlere örnek vermek gerekirse kalın julyen tipi doğranmış havuçlar olmaktadır. Bebeğe verilen yemeklerin elde tutulunca parçalanmayacak kadar sert ancak bebeğin ağzında eriyecek ya da damakla parçalanacak kadar sert olmasıdır. Bu beslenme tarzında çorbalar en son verilmektedir. Hatta genellikle verilmeme taraftarı olmaktadırlar.



Sıvı yiyeceklerin ve suyun ise bebeklerin tutabileceği küçük bardaklarda verilmesi gerekmektedir. Burada bebeklere yardım edilebilmektedir. Yöntemde en çok dikkat edilen nokta ise bebeğin ailenin diğer bireyleri ile aynı sofraya oturmaları olmaktadır. Bu sayede bebekler yemek yemeği ve sofra adabını daha kolay öğrenebilmektedir.



Blw Yönteminin Faydaları



Bu yöntemin bebeklere çok büyük katkıları olmaktadır. Ancak bunların başında bebeklerde görülen beslenme bozukluklarının görülmemesi olmaktadır. Bunun yanında bu bebeklerde el ve göz koordinasyonları daha erken dönemde gelişmektedir. Son olarak bu yöntem bebeklerin bütün duyularına hitap ettiği için bebeklerin duyusal gelişimlerini de desteklemektedir.