Çocuğun Uyku Düzeni Bozulduysa Tekrar Nasıl Düzen Sağlanır?

Bebekler için uykusunun düzenli olması genel sağlıkları ve bilişsel gelişimleri açısından çok önemli olmaktadır. Bu sebeple bir bebek ne kadar erken uyku düzenine sahip olursa o kadar sağlıklı ve mutlu olur.

Çocuğun Uyku Düzeni Bozulduysa Tekrar Nasıl Düzelir?

Uykusu çok düzenli olan çocuklar bile bazı etmenler sebebiyle uyku düzenlerinde bozulmalar gerçekleşebilir. Bu durumda yapılması gereken en kısa zaman içerisinde eski düzene geri dönmek olmaktadır. Bunun içinde öncelikle uyku düzeninin bozulmasına sebep olan etmenin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Eğer bu etmen ortadan kaldırılamayacaksa ve çocuk bundan sonraki hayatı bu etki ile geçirecekse o zaman uyku düzeninin bu yeni duruma tekrar düzenlenmesi gerekir. Bu düzenleme içerisinde çocuğa eski rutininden tanıdık gelen elemanların konması yeni düzenin oturması açısından faydalı olacaktır.

Eğer uyku düzenini bozan etmen ortadan kalktıysa o zaman eski düzene en kısa süre içerisinde dönülmesi gerekir. Aksi halde çocuk bu düzensizliği yeni düzeni olduğu kanısına kapılır ve bunu değiştirmek daha zordur.

Öncelikle uyku saatlerinde bir bozulma söz konusu ise o zaman uyku saatini her gün 5 10 dakika öne çekerek kendi uyku saatine getirilmelidir. Diğer bir yöntem ise, geç yatıp geç kalkan çocuklar için, normal uyanma saatlerinde çocukların kaldırılmalarıdır. Ancak bu gün içerinde çocuğun huzursuz olacağı veya uyuya bileceği için ekstradan sabır gerektiren bir yöntem olmaktadır.

Eğer geceleri sık uyanma söz konusu ise özellikle bebeklerde uyku eğitiminin tekrar verilmesi gerekmektedir. Daha büyük çocuklarda ise her uyanmalarına tepki verilmemeli ve kendi kendilerine uykuya geri dönmeleri için onlara fırsat tanınmalıdır.

Çocukların Uyku Düzeni Neden Bozulur?

Çocukların veya bebeklerin uyku düzenlerinin bozulması için birçok farklı sebep bulunmaktadır. Bunların başında sağlık problemleri gelmektedir. Diğer sebepler arasında ise tatile çıkma, taşınma ya da uzun süreli misafir gelmesi gibi sebepler bulunmaktadır.

Diğer bir yandan çocukların yaşadıkları travmalar da uyku düzenlerinin bozulması için en büyük etmenlerden birisini oluştururlar. Bu travmaların içerisinde en sık karşılaşılanlar ise ebeveyn ayrılıkları ve ölüm bulunmaktadır.

Çocukların uyku düzenlerini etkileyen bir diğer faktör ise gelişimsel süreçleridir. Çocuklar büyüdükçe uykuya olan ihtiyaçları azalmaktadır. İlk önce gündüz uykularını bırakan çocuklar, daha sonrasında gece uykusuna olan ihtiyaçları azalmaktadır. Bu gibi durumlarda yeni bir uyku düzeninin oluşturulması gerekmektedir.