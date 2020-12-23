Çocuklarda Boğaz Ağrısı Ve Boğaz İltihaplanmasına Ne İyi Gelir? Bitkisel Çözüm Önerileri

Grip ve bronşite neden olan viral enfeksiyonlar kısa sürede vücuda yayılır. Bu nedenle boğaz ağrısı ile birlikte birçok şikayet görülür. Bu şikayetlerin başında halsizlik, baş ağrısı, iştah kaybı ve yüksek ateş yer alır.



Çocuklarda Boğaz Ağrısı ve Boğaz İltihaplanmasının Nedenleri Nelerdir?



1- Viral enfeksiyonlar:



Grip ve nezle gibi kış hastalıkları yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da boğaz ağrısının temel nedenidir.



2- Çürük diş:



Çürük dişlerdeki enfeksiyon bademcik iltihabına yol açar. Boğaz ağrısı ile birlikte yutkunmada zorlanma ve halsizlik, en temel belirtileri arasında yer alır.



3- Alerjik Nezle:



Alerjik nezle inatçı öksürük ve tat bozukluğuna yol açtığı gibi boğaz ağrısına neden olabilir.



Çocuklarda Boğaz Ağrısı ve Boğaz İltihaplanmasına Ne İyi Gelir?



1- Ballı Süt:



Fosfat, klorür ve magnezyum açısından zengin olan bal ılık süt ile karıştırılarak içilebilir. Beslenme uzmanları tarafından doğal antibiyotik olarak nitelendirilen bal, boğazı yumuşatır ve enfeksiyonun yayılmasını önler. Kalsiyum deposu olan süt ise vücut direncini arttırır ve hastalığın çok daha kısa sürede geçmesini sağlar.



2- Elma sirkesi:



Elma sirkesi kaynatılmış bir fincan suya eklendiğinde boğazı rahatlatır ve enfeksiyonu temizler. Elma sirkesinin tadı keskin olduğu için suya bal da eklenebilir.



3- Hindistan cevizi yağı ve Hatmi kökü:



Hindistan cevizi yağı boğazdaki iltihaplanmayı durduran en etkili çözümler arasında yer alıyor. Aktarlardan temin edilebilen hatmi kökü de enfeksiyonun vücuttan atılmasını hızlandıran etkili bitkilerden biridir.



Bunun dışında bol bol mercimek ya da tavuk suyuna çorba içilmeli, aşırı soğuk ve sıcak içecekler tüketmekten kaçınılmalıdır.



Çocuklarda Boğaz Ağrısı ve Boğaz İltihaplanmasına Bitkisel Çözüm Önerileri



Birçok bitki çayı çocuklarda boğaz ağrısı şikayetlerinin azalmasında etkilidir. Bunların başında zencefil, ıhlamur ve adaçayı geliyor. A ve C vitamini bakımından zengin olan ekinezya ise soğuk algınlığına bağlı olarak ortaya çıkan ağrıları dindirir. Doktorlara ve beslenme uzmanlarına göre bitki çaylarının daha tesirli olması için içine şeker yerine bal ilave edilmelidir.



Tavsiye edilen bir diğer bitkisel çözüm ise meyan köküdür. Meyan kökünün hem çayı yapılabilir hem de gargara olarak kullanılabilir.