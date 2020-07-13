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    13.07.2020 - 13:58 |

    Çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu nedir? Nedenleri ve tedavi yöntemleri

    Günlük hayatımızda çocuğumuz ile ilgili karşımıza çıkan fiziksel hastalıklar çoğu zaman bildiğimiz ya da doktor tarafından hızla teşhisi konulabilen hastalıklar oluyor. Buna rağmen psikolojik hastalıklar ise uzun süre zaman harcanarak ortaya çıkan hastalıklar oluyor. Çünkü çocuğu gözlemlemek, gidişatı tespit etmek ve sabırlı olmak gerekiyor. Doktor tarafından verilen tavsiyelere birebir uyulması ve ebeveynin de davranışlarını düzenlemesi gerekiyor.

    Çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu nedir? Nedenleri ve tedavi yöntemleri

     

    İşte bu hastalıklardan biri de DEHB yani dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu. Çocuklarda sıkça görülen bu hastalık tanı konulması zor olanlardan biri. Çünkü her çocukta farklı şekiller alabiliyor.

    Öncelikle hiperaktivite belirtileri ve tedavi yollarına göz atalım. Hiperaktivite adı verilen durum psikolojide olağandışı veya anormal aktif olma hali olarak tanımlanıyor. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar hiperaktif olabilir ve günlük hayatta karşılarına çıkan durumlara karşı dürtülerini kontrol edemezler. Başka bir belirtisi ise dikkat etmede sorun yaşamaları olabilir. Bu, okul başarısını ve evdeki davranışlarına yansıyabilir.

    Yapılan araştırmalara göre erkek çocuklarında kızlara göre daha sık gözlenen bu hastalık, genelde okula başlangıç zamanı teşhis edilir. Bunu nedeni okul arkadaşlarıyla yaşadığı birtakım sorunlar olabilir.

    DEBH’nin belirtileri 2 farklı başlıkta ele alırsak:

     

    Sadece dikkat eksikliği olan DEHB'li bir çocuk:

    Dikkati kolayca dağılır

    Kurallara uymaz

    Görevleri yerine getirmez

    Dinlermiş gibi yapar

    Dikkatsizdir

    Hata yapar

    Günlük rutinlerini unutur

    Organize olmada sorun yaşar

    Oturmayı sevmez (özellikle derslerde)

    Hayal kurmayı sever

    Eşyalarını kaybeder

     

    Sadece hiperaktif olan DEHB'li bir çocuk:

    Çok hareketlidir

    Yerinde duramaz

    Oturmayı sevmez

    Çok konuşur

    Başkası konuşurken lafa girer

    Tırmanma, atlama gibi aktiviteleri çok sever

     

    DEHB tedavisinde kullanılan teknikler nelerdir?

    Ruhsal bir duygu durum bozukluğu olarak bilinen DEHB için birden fazla tedavi yöntemi bulunuyor. Bunlar, hastalığın derecesine ve çocuğun yaşına göre değişebiliyor.

     

    İlaç Kullanımı: İştahta azalma ve uyku problemi gibi yan etkileri olsa da ilaç kullanımı en çok kullanılan tedavi yöntemi. Dikkat oranını artıran ve hiperaktiviteyi dengeleyen bu ilaçlar, hastalığı tam olarak tedavi etmez ama günlük hayatı düzenler.

    Psikoterapi: Uyum sorunu yaşayan çocuklar için sosyal ilişkileri düzenleyen bir yöntem olarak öne çıkıyor. 

    Özel Eğitim: Çeşitli teknikler ve eğitim metotlarıyla hizmet veren kurumlarda belirli bir süre alınan eğitimler çocuklarda olumlu sonuçlar yaratıyor.

    Karma Teknikler: Bu teknik, yukarıda bahsedilen tedavilerin bir arada uygulandığı bir yöntem olarak tercih edilebiliyor. DEHB için kullanılan en etkili çözüm olarak biliniyor.

     

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