Dikkat Dağınıklığı Belirtileri Nelerdir? Çocuklarda Dikkat Dağınıklığı Nasıl Çözülür?

Dikkat, tüm insan faaliyetleri için gerekli olan bilişsel bir işlev olduğundan, çocuklarda dikkat bozukluğunun çeşitli sonuçları olabilir.



Dikkat Dağınıklığı Nedir?



Davranışsal zorluklar (saldırganlık, çatışmalar), duygusal problemler (düşük benlik saygısı, depresyon), okul zorlukları, dil, okuma, yazma veya matematik becerileri problemleri, aşırı motor huzursuzluk vb. problemler dikkat dağınıklığı ile ortaya çıkar.



Liste uzundur ve dikkat eksikliği bozukluğu olan birçok çocuk, sorunun kaynağı tespit edilmeden konuşma terapistlerine, uğraşı terapistlerine, psikiyatristlere gider. Ancak bu teşhis çok önemlidir, çünkü kartopu etkisiyle okul başarısızlığı, benlik saygısının düşmesi, motivasyon eksikliği ve ilişki zorlukları nedeniyle oluşan dikkat bozukluğu ortaya çıkabilir.



Dikkat Dağınıklığı Belirtileri Nelerdir?



Dikkat Dağınıklığının önemli belirtileri vardır. Bunlar:

Disiplin veya çaba gerektiren durumlarda özen göstermezler,

Çocuk oyun oynarken, yeni bir durum yaşarken veya iyi davranışları nedeniyle övülürken azalma eğilimindedir.

Detaylara dikkat edemeyen veya okul ödevlerinde veya diğer faaliyetlerde dikkatsizce hatalar yapar,

Görevde veya oyunlarda dikkati sürdürmekte güçlük çeker,

Konuşulduğunda dinlemiyor gibi görünür,

Ödev ve sorumluluklarda başarısız olurlar,

Faaliyetleri veya işi organize etmekte güçlük çeker,

Sürekli zihinsel çaba gerektiren görevleri (okul çalışması veya ev ödevi gibi) önler,

Nefret eder veya isteksizce yapar,

Dış uyarım kaynakları tarafından kolayca dikkati dağılır.

Teşhis, ebeveynlerle ve çocukla yapılan görüşmelerden, çocuğun klinik muayenesinden, ebeveynlere ve öğretmenlere yönelik değerlendirme anketlerin sonucuna bağlı biçimde ortaya çıkar.



Dikkat dağınıklığı ve unutkanlık kuraldır. DEHB olan kişilerin, bir nesneye veya başka bir kişiye, kendileriyle konuşurken baktığını görmek yaygındır. Daha sonra söylenenleri tekrar edemezler. Hiperaktif okul çocukları genellikle bir şeyleri unuturlar, çünkü onları dinlerken başka şeyler hakkında düşünürler.



Çocuklarda Dikkat Dağınıklığı Nasıl Çözülür?



Vakaların dörtte birinden fazlasında anksiyete ve depresyon belirtileri gösterirler. Uyku, uykuya dalmada zorluk, gece hareketleri ve sık görülen kabuslarla bozulur. Genellikle yıllar içinde yavaş yavaş ortadan kaybolan bir patoloji olmuştur. Artık, çocukların neredeyse üçte ikisinin, özellikle psikolojik sorunları varsa, ergenlik döneminde de dikkat eksikliği belirtileri göstermeye devam edeceği bilinmektedir.



Eğer tanı yapılmamış ise, tedavi yoktur veya etkisizdir. Semptomların spesifik olmayan doğası göz önüne alındığında, ilk muayenede ikincil dikkat eksikliklerine (görsel veya işitsel duyu eksikliği, uyku bozuklukları, uyku apnesi, kronik bir hastalığa bağlı yorgunluk) neden olabilecek belirli bozukluklar aranmalıdır. Küresel bir zihinsel engeli ortadan kaldırır. Ayrıca, bozuklukların boyutu ve profili hakkında objektif veriler sağlamalıdır.



Dikkat eksikliği tedavisi her zaman çoğuldur ve duruma göre uyarlanmalıdır. Rahatsızlık haklı çıkarsa ilaç tedavisini, gerekirse psikoterapötik takibi, varsa spesifik öğrenme bozukluklarının yönetimini birleştirir ebeveyn rehberliği önemlidir.



Ebeveyn rehberliği ve özellikle ebeveyn grupları, gençlerin çerçevelenmesini ve desteklenmesini kolaylaştırmada ve bozukluğun günlük sonuçlarını azaltmada dikkate değer bir yardımcıdır.



Dikkat Eksikliği Ne Gibi Zorluklar Getirir?



Dikkat eksikliği olan çocuklar belirli bir ilişkisel izolasyondan muzdarip olabilir. Talimatları bütünleştirme, sıraya saygı duyma ve bir faaliyete konsantre olma konusundaki zorlukları nedeniyle, meslektaşları tarafından gerçekten reddedilme olasılıkları yüksektir. Ayrıca davranışları hakkında tekrar tekrar sözler duymaktan ve okuldaki olası zorluklardan muzdarip olabilirler. Öz saygı kaybı, özgüven eksikliği ve kaygı bu nedenle yaygındır ve tetikte olmalıdır. Bu duygulara bazen gerçek bir depresif sendrom eşlik edebilir.



Bazı noktalar, öğrencinin sınıfta ve evde okul etkinliklerinin ihtiyaçlarına uyum sağlamasını kolaylaştırmayı mümkün kılar:

- Sakin ve yapılandırılmış bir çalışma ortamı yaratın, programı ritüelleştirin,

- Sınıfa mantıklı bir yerleştirme ile çocuğun entegrasyonunu ve konsantrasyonunu kolaylaştırın,

- Hareket etme ihtiyacının sosyal olarak kabul edilebilir aktivitelere izin verin,

- Talimatlar unutulduğunda öğretmenin gürültülü olarak kesintiye uğramasını önlemek için alternatif çözümler önerin (elinizi kaldırın, sınıf arkadaşınıza tedbirli bir şekilde isteyin ...),

- Görevleri kısaltın, istekleri çocuğun yanında verilen kısa ve net talimatlarla bölün ve eksikliğini telafi etmek için güçlendirin.