Disleksi Nedir? Çocuklarda Özel Öğrenme Güçlüğü Belirtileri Nelerdir?

Disleksi olan kişiler üstün zekalıdır ve hatta bir kısmı dahidir. Leonardo Da Vinci, Albert Einstein, Bill Gates, Walt Disney gibi bazı ünlüler de bu probleme sahiptir.



Disleksi Nedir?



Disleksi, kişi veya kişilerin normal ya da üstün zekaya sahip olmasına karşın yazma, okuma ve dil becerilerinde sıkıntılar yaşamasına neden olan özel öğrenme bozukluğudur. Genel olarak okuma bozukluğu şeklinde kendisini gösteren disleksi problemi, hafıza ve dikkati de etkilemektedir. Özel öğrenme güçlüğü olarak bilinen disleksi, okul öncesinde bazı belirtiler verir ve en çok ilkokul zamanında net olarak gözlemlenebilmektedir.



Çocuklarda Özel Öğrenme Güçlüğü Belirtileri Nelerdir?

Dil edinimi esnasında telaffuzda sorun yaşama. Birbirlerine yakın olan kelimeleri yanlış şekilde seslendirme.

Dil gelişiminde gözlemlenen gecikme.

Kelime hazinesinde yaşıtlarına oranla sınırlılık.

Sohbet başlatma ve sohbeti devam ettirmede sorun yaşama.

Söylenmiş olan karmaşık cümleleri anlama ve yorumlamada ciddi olarak zorlanma.

Arka arkaya verilmiş yönergeleri takip edememe ve bu sebeple sıra takibini yapamama.

Uyaklı olan sözcükleri bulmak, ayırt etme ve sıralama sıkıntısı yaşama.

Hikaye dinleme ve öğrendiğini anlatmaya karşı olan ilgisizlik.

Eylemleri karıştırma. (gelmek - gitmek gibi)

Sıra takibi olan bilgilerin öğrenilmesinde sıkıntı yaşama. (günler, aylar gibi)

Sabırsız ve aceleci bir yapıya sahip olma.

Motor gelişimlerinde gözlemlenen geriden gelme durumu. (Düğme ilikleyememe, ayakkabı bağcığı bağlayamama gibi)

Dislektikler Nasıl Davranır?

Yazılı olan kelimeleri hatırlamada ve öğrenmede zorluk çekerler.

Zaman (sonra, önce, yarın, dün) ve yön (sağ - sol, aşağı - yukarı gibi) kavramları ayırt etmekte zorlanırlar.

Kısa süreli hafızaları oldukça zayıftır.

Özellikle sesleri tanımakta ve ayırt etmekte güçlük çekeler.

Sayıları ve harfleri tersten algılarlar. Örneğin E'yi 3, b'yi d, 73'ü 37 gibi algılarlar.

e, c, o gibi harflerin aralarındaki farkları dile getiremezler. Sözcüklerin çoğunu tersten okurlar. Örneğin pide kelimesini edip şeklinde okurlar.

Sıralama söz konusu olan durumlarda zorlanırlar. Alfabeyi öğrenmede güçlük, ayları ve mevsimleri sıralamada zorluk çekerler. Alışveriş listesi yapmak dislektikler için en zor durumlardan birisidir.

Okuma yaparken genellikle kelime atlarlar.

Konuşma becerileri zayıf olduğu için konuşmaya yaşıtlarından geç başlarlar.

Harfleri algılamada sorun yaşadıkları için okuma esnasında şiddetli derecede baş ağrısı ve bununla birlikte mide bulantısı çekerler.

Hecelerin genellikle seslerini karıştırırlar ve sessiz olan harflerin yerlerini değiştirirler.

Zaman kavramını algılamakta güçlük çekerler ve genellikle randevularının saatlerini unuturlar.

Ritimleri algılayamazlar.

Mizahi ögeleri algılamakta zorlanırlar.

Uzun sözcükleri söylemekte sorun yaşarlar.

Düzenleme ve koordinasyonda problem yaşarlar.

Son okunan şeyleri akılda tutamazlar. Bu sebeple aynı paragrafları defalarca okurlar.

Dikkat güçlüğü çektikleri için konsantrasyon sorunu yaşarlar.

Okunması kolay olmayan el yazıları vardır ve ellerini iyi bir şekilde kullanamazlar.

Aynı anda birkaç işi birden yapamazlar. Örneğin aynı anda iki farklı kişi ile iletişim kuramazlar.

Fikirlerini söylemek ve yazmakta güçlük çekerler.

Hareketlerinde oldukça yavaştırlar.

Disleksi Bireylerin Ortak Özellikleri



Çoğu insanda bu özelliklerin bir kısmı bulunabilmektedir. Bu özelliklerin bulunması disleksi olduğumuz anlamını taşımamaktadır. Disleksi sorunu yaşayan insanlarda belirtilerin uzun süre devam etmesi ve bu sebeple öğrenme güçlüğü çekmeleri dikkat çekmektedir. Bu özellikler; yazma, okuma ve konuşma zorluklarıdır.



Disleksi Problemi Yaşayan Çocuğa Nasıl Yardım Edilmelidir?



Dislektik çocuklar okuldaki derslerde başarısız olmaları halinde özgüvenlerini çok çabuk kaybederler. Bu durumdan dolayı farklı psikolojik problemler de oluşabilmektedir. Disleksili çocuklar çok hassas ve ince bir düşünce yapısına sahip olduklarından dolayı, çevrelerinden alacakları olumsuz tepkilerden etkilenmeleri ve içe kapanmaları an meselesidir. Bu sebeple;

Sabırlı olun

Motive olmalarını sağlayın

Kıyaslama yapmayın

Öğretmeni ve okul idaresi ile işbirliği halinde olun

Oyunlarla destekleyin

Sevginizin başarıyla orantılı bir durumda olmadığını gösterin.