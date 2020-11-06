Evden eğitim sürecinde 5 yaş için destekleyici oyunlar

Evde geçirilen zamanı hem keyifli hem de verimli geçirmenizi sağlayacak 5 yaş için destekleyici oyunları hemen inceleyelim.

5 Yaş Evden Eğitimi Destekleyici Oyunlar

Çocukların, özellikle okul öncesi dönemlerdeki yaş gruplarında ise çabucak sıkılabildikleri gerçeği ile yüz yüzeyiz. Bunu aşmanın en göze çarpan yollarından biri, oyunları zenginleştirmek ve oyun sürecinde çocuğunuza destek olmak. Birbirinden güzel 5 yaş için evde eğitimi destekleyen oyunların minik bir listesi şöyle:

Parmağımda Biri Var Oyunu (Kukla)

Gerek kırtasiyelerden alabileceğiniz gerekse evde kendi imkânlarınızla dikebileceğiniz parmak kuklalar, çocukların hayal güçlerini zenginleştirmesinin yanında saatlerce oynamak isteyecekleri bir oyun haline dönüştürülebilir. Kedi, köpek, aslan, fil, zürafa ya da bir ağaç; hangi kuklayı seçeceğiniz size kalmış. Üstelik bu kuklaları seslendirmek ve kuklalardan oluşan minik hayal dünyasında bir hikâye oluşturup o hikâyeyi canlandırmak hem size hem de çocuğunuza inanılmaz iyi gelecektir.

MentalUP 5 Yaş Zekâ Oyunu

Türk mühendisler ve çocuk gelişim uzmanları tarafından geliştirilen MentalUP, 5,5 milyonu aşan kullanıcı sayısı ile sadece ülkemizin değil, dünya çocuklarının da gözdesi. Odaklanma, dikkat, mantık gibi becerilerin yanında sözel, sayısal ve görsel becerilerin de gelişimine destek olan bu uygulamanın TÜBİTAK tarafından onaylandığını da belirtmekte fayda var. Günde 20 dakikalık egzersizlere izin veren uygulamanın böylelikle ekran bağımlılığının önüne geçmeye çalıştığını söylemek mümkün.

Korsanın Hazinesi Nerede Oyunu

Çocuğunuzun odaklanma ve problem çözme becerilerini geliştirmenin en eğlenceli yollarından biri olan Korsanın Hazinesi Nerede oyununun oynanması oldukça basit. Önce çocuğunuzu odanın dışına çıkartın ve daha önceden belirlediğiniz nesneyi bir yere saklayın. Odaya geri döndüğünde ona minik kopyalar vererek hazineyi bulması için yardımcı olun. Hazineyi bulduğunda ödül olarak ne vereceğinizi de önceden kararlaştırın ve çocuğunuza söyleyin ki oyunun bir hedefi, çekiciliği olsun.

Evde Puzzle Yapmak

Bütün çocukların puzzle sevdiğini söyleyemeyiz ancak büyük bir çoğunluğu bu oyuna bayılıyor. Çocuğunuzun yaşı ve becerileri doğrultusunda bir puzzle satın alın. Hatta daha büyük olan bir tanesini de kendinize alabilirsiniz. Aynı anda başlayarak puzzle yapmaya çalışın. İlk tamamlayan minik bir ödül alsın. Hırs yapıp çocuğunuzu sürekli yenmeyin ama her zaman da onun kazanmasına izin vermeyin. Eğer böyle yaparsanız kazanmanın değerini anlayamayacaktır. Puzzle yaparak görselleştirme becerilerinin gelişimine ciddi katkılar sağlanabilir.

Topu Doğru Yere Gönder Oyunu

Kız ya da erkek hiç fark etmez, çocuklar genelde top ile oynanan oyunları seviyor. Yine de aşırı rekabetçi oyunlar, onların ilgisini çekmekten çok uzak. Özellikle 5 yaş civarındaki çocuklar için rekabet oranı yüksek oyunlar pek de doğru bir tercih olmayacaktır ama topla oynanan bazı oyunlar eğlencenin doruklarına çıkmasını sağlayabilir. Topla ya da top benzeri materyallerle oynanabilecek birçok oyundan söz etmek mümkün ama biz şimdilik birkaçını anlatalım:

-Kâğıttan toplar yapın. Bir sepeti ya da leğeni basketbol potası olarak bir sandalyenin üstüne koyun. Birkaç metre uzaktan, kâğıt topları o sepete atmasını isteyin. Her baskette çok sevineceğinden emin olabilirsiniz.

-Kırtasiyelerde satılan minik plastik toplardan satın alın. Koridorunuzda birer kale belirleyin ve futbol maçına başlayın. İsterseniz 5’de devre, 10’da biter şeklinde bir düzen oluşturabilir ve 10. golü atanın kazanmasını sağlayabilirsiniz. Bu arada 10. golü kimin atması gerektiğini biliyorsunuz değil mi?

-Erik büyüklüğünde plastik toplar edinin. Birkaç metre uzağınızda ve yerde olacak şekilde hedefler belirleyin. Elinizdeki plastik topları yuvarlayarak hedefleri vurmaya çalışın. Bu oyunun misket oyununa benzediğini fark ettiniz mi? İşte size de çocukluğunuza dönmek için bir fırsat. Bu oyunlar çocukların, el-göz koordinasyonu, kaba ve ince motor becerileri ile karar verme becerilerinin gelişimine destek olur.

Harfleri ve Sayıları Tanıma Oyunu

Kim demiş okul sürecinden uzak kalan çocuklar geride kalacak diye? Eğer gereken önlemleri alır ve yapılması gerekenleri yaparsanız geride kalmamasını sağlayabilirsiniz. Mesela, çocuklarınıza her gün 1 harf ve 1 sayı ya da bir gün harf bir gün sayı öğretebilirsiniz. Öğrenemezler diye endişe etmeyin. İlk zamanlar biraz bocalasalar da kısa zaman içerisinde sizi bile şaşırtacak seviyeye geleceklerdir.