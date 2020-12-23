Florür Nedir, Zararları Nelerdir? Florür Diş Macunları Dışında Nelerde Bulunur?



Florür aslında tamamen doğal olan ve pek çok doğal besinin içinde bulunan bir maddedir. Tabi ki de yanlış kullanıldığı zaman zararları da olabilmektedir.



Florür Nedir?



Florür doğadan ve tüm evrende en yaygın olarak bulunan maddelerden bir tanesidir. Doğal olarak doğada yer alması nedeni ile kesin olarak kanıtlanmış bir zararı bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra bazı hipotez ve deliller ile kanıtlanmış olan uzun süreli kullanımda ortaya çıkan birkaç husus vardır. Ayrıca vücudun tamamen florürden ayrışması çok zor bir durum. Vücut bundan kentini ayrıştıramadığından dolayı bazı yanlış kullanım ile ortaya çıkabilecek durumlar söz konusu oluyor. Genel olarak flörürün keşfinden nasıl faydalanılabileceği konusu da oldukça muallakta.



Florürün Zararları Nelerdir?



Genel olarak florürün zararları uzun süreli kullanımda ortaya çıkmaktadır. Özellikle küçük yaştaki bireylerin florüre erişimi kesinlikle kısıtlanmalıdır kanısı oldukça yaygın. Tabi ki de bunun pek çok sebebi var. Genel anlamda uzun süreli kullanımda ortaya çıkması muhtemel zararlar şunlardır:

Florür vücutta uzun süreli birikme özelliğine sahip olduğunda atmak zor olabiliyor.

Uzun süreli kullanımda tiroit hormonu salgılanmasında problemler ortaya çıkarabiliyor.

Florür beyinde oldukça etkili olduğunda dolayı iq düşüklüğünü tetikleyebiliyor.

Genel anlamda florürün zararları bununla sınırlı değildir. Fakat diğer zararlar da bu üst maddeden kaynaklanan sorunları beraberinde getiriyor. Örneğin vücuttan atmanın zor olması beraberinde bir takım kemik rahatsızlıklarını da getiriyor. Çünkü florür beyinde biriktiği gibi kemiklerde de birikiyor. Tiroit hormonu çocuklarda kemik gelişimi ve büyümeği sağlıyor.



Florür de bu hormanon önünü kesen bir etmen. Bu yüzden küçük yaşlardan itibaren alınan aşırı florür gelişmeyi yavaşlatabilir ve kemiklerin uzaması ve sağlamlaşmasını kısıtlayabilir. Florür yine beyinde biriktiğinden gelişim çağında alınan florür iq puanını düşürebilir. Tabi ki de bu iq puanı düşüklüğü çok küçük seviyelerdedir. Ama yine de uzmanlar tarafından elden geldiğince florür hormonundan kaçınılması gerektiği söyleniyor.



Florür Nerelerde Çok Sık Karşımıza Çıkar?



Florür doğal olarak sularda yer alır. Tabi ki de artık florürün az miktarda diş macununda bulunduğu herkes tarafından bilinir. Fakat çelmeden akan suda da florürü bulunur. Buna rağmen bazı devletler aldığı politikalar ile birlikte içme suyuna ek olarak florür de ekler. Bazı su markaları da bunu yapmaktadır. Az miktarda florür barındıran diğer ürünler:

Doğal yöntemler ile elde edilmeyen tüm paketli meyve suları

Hazır tavuk bulyonlar

Dondurucuda uzun süre bekletilmiş tüm besinler

Isıtılıp içilmeye hazır çorbalar

Tüm gazlı ve paketli içecekler

Sigara

Bunlara ek olarak pek çok kaynağı florür olan maddeler vardır. Bunlar her sofrada herkesin karşısına doğal olarak çıkabilmektedir.