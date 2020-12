Gaz Yapmayan Yiyecekler Nelerdir? Bebeklerde Gaz Yapmayan Besinler Listesi

Tüketilen besinlerin faydası, zararı ya da etkisi tamamı ile bebeğe de geçer. Bu yüzden de emziren anneler ne yediklerine dikkat etmelidir. Çok fazla gaz yapan içeceklerden ve yiyeceklerden uzak durulmalıdır.



Gaz Yapmayan Yiyecekler Nelerdir?



Gaz yapmayan yiyeceklerden ziyade az gaz yapan demek daha doğru olacaktır. Çünkü her besin az miktarda da olsa yapar. Fakat bazı besinler doğrudan gaz salınımını destekler. Bu yüzden bu tarz yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Uzak durulması gereken yiyeceklerin bazıları aynı kökenden gelir. Bu yüzden de onlardan uzak durulması emziren anneler için bir zorunluluktur. İşte gaz yapan besinlerden birkaçı şunlardır.



Gaz Yapabilen Besinler

Baklagillerin çoğu

Yeşil yapraklı bitkiler

Süt ve süt ürünleri

Bazı meyveler ve meyve suları

Yulaf gibi kahvaltılık malzemeler

Nohut ve fasulye gaz yapan baklagiller sırsında birincidir. Bu yüzden de onlardan kaçınmak gereklidir. Lahana ve brokoli gibi yeşil sebzelerde de bu durum tam anlamı ile geçerlidir. Kahvaltılık peynir ve yoğurt, süt gibi benzeri besinler de gaz yapar.



Peki, gaz yapmayan yani emziren anneler için uygun olan besinler nelerdir?



Bebeklerde Gaz Yapmayan Besinler Nelerdir?



Meyvelerin bazıları gaz yapmaz. Bu yüzden elma, mandalina ve portakal gibi besinler rahatlıkla tüketilebilir. Pirinç emziren anneler için gayet güzel bir besin kaynağıdır. Bu yüzden pirinci kahvaltı hariç diğer besinler ile kolay bir şekilde hamileler ya da emziren anneler tüketebilir. Gaz yapmayan yiyecekler içerisinde et ve sakatatlar da yer alır. Özellikle akşam yemeklerinde kırmızı et ve sakatat tüketmek anneler ve emzirenler için gayet uygundur. Çorbalar da gaz yapmaz. Tabi ki de yoğurt çorbası ya da hazır çorbalar bu kategoriye dahil değildir. Evde hazırlanmış doğal çorbalar gaz sıkıntısı çeken ya da emzirenler gönül rahatlığı ile tüketilebilir.



Ara öğünlerde ise emziren anneler ceviz tüketebilir. Ara öğün olarak bir avuç dolusu ceviz tüketmek hem gaz yapmaz hem de bebeğe faydalıdır.



Sonuç olarak emziren anneler ya da annelik hazırlığı yapanlar beslenmelerine çok dikkat etmelidir. Çoğu emziren annenin şikayet ettiği ilk konu tabi ki de gaz sancısıdır. Bunun önüne geçmenin en etkili yolu beslenmeye dikkat etmektir. Yukarıda yer alan her besin tüketilebilir. Kaçınılması gereken pek çok besin de vardır. Düzgün bir diyet ile bu sorun engellenebilir.