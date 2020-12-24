Hipotonik Nedir? Gevşek Bebek Nedenleri Nelerdir, Tedavisi Nasıldır?

Hipotonik yani biri diğer deyişle gevşek bebek sendromu doğumsal olan kas hastalıklarından biridir. Dünya üzerinde doğan her 6 bin çocuktan birinde görülen hastalıklardan biridir.

Hipotonik Nedir?

Kasların yerçekimine, eklemlerdeki hareketlere karşı dirençsizliğine ve bu şekilde kasların gevşemesine hipotonik bebek denilir. Bu bebekler eklemsiz gibi görünürler. Farklı çeşitleri olan bu hastalık farklı etkiler gösterebilir.

Gevşek Bebek Nedenleri Nelerdir?

Genetik

Akraba evlilikleri

Sinir ve omurilik hastalıklarının varlığı

Az çalışan tiroit hormonu

B12 eksikliği

D vitamini eksikliği

SMA hastalığı

Gevşek Bebek Tedavisi Nasıldır?

Gevşek bebek hastalığının tedavisi hastalığın oluşum nedenine göre farklılık gösterir. Neden SMA hastalığı ise tedavi zorlaşmaktadır. SMA hastalığının olması yanı sıra diğer nedenler ile oluşan hipotonik bebek hastalığına karşı nedene göre tedavi yapılır. Nedene göre yapılan tedavi ile hastalığın belirtileri de azalır ve yaşam kalitesi artar. Fizik tedavi, B12 desteği ve D vitamini desteği de yapılabilir.

Gevşek Bebek Belirtileri Nelerdir?

Bebeğin yatarken kurbağa pozisyonunda yatıyor olması kasların dirençsizliğini gösterir.

Vücutta az hareketlilik.

Bebeğin başını tutamayışı.

Bebeğin destek almadan oturamaması.

Gelişmede gerilik olması.

Motor becerilerinde geri kalması.

El ve göz koordinasyonunu kuramama.

Pozisyonunu değiştirmede bebeğin zorluk çekmesi.

Bebeğin koltuk altlarından tutulmasıyla, kişinin ellerinin altından kayarcasına görünmesi.

Arada soluk almada güçlük çekme.

Beslenmede zorluk.

Bunlar ile birlikte daha birçok belirti bulunmaktadır.

Gevşek Bebek Tanısı Nasıl Konulur?

Yukarıda sayılan belirtiler ile doktora başvurulduğu takdirde, bebeğin sorununuz kesinleştirebilmek için bir takım yöntemler uygulanır. İlk olarak hem bebeğin hem de ailesinin hastalık öyküsü dinlenir. Sonrasında bebeğin fiziksel ve gelişimsel değerlendirilmesi yapılır. Değerlendirmelerin ardından

Elektromiyogram

Kas biyopsisi

Kas enzimi değerlendirmesi

Genetik analiz

Kas ultrasyonu

Beyin ve omurilik MR’ı

Kanda ve idrarda aminoasit değerlendirmesi yapılarak hastalığın hem durumu hem de çeşidi belirlenir.

Gevşek Bebek Hastalığı Çeşitleri Nelerdir?

Hipotoninin sıklıkla görülen iki çeşidi bulunur. İlki santral hipotonidir. Bu çeşitte belirgin şekilde kas güçsüzlüğü görülmez, sorunun nedeni beyin değildir. Felce benzeyen kas sorunları bulunmaz. Diğer çeşit ise periferik hipotonidir. Bu çeşitte de kaslarda güçsüzlük bulunur ve az bir direnç görülür. Sorun beyinden kaynaklanır ve felç görülür.





