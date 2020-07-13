Montessori Etkinlikleri: Yaşlara göre okul öncesi Montessori eğitimi etkinlikleri

“Montesorri de neymiş?” diyenler için kısa bir tanım yapacak olursak: Çocuğu öğrenirken özgür bırakmaya dayalı, onun bireysel ilgi, öğrenme hızı ve becerilerini dikkate alarak eğitme şekline verilen isimdir. Bu yöntem, adını metodu geliştiren İtalyan pedagog Maria Montessori’den alıyor.

Bu eğitim sürecinde çocuk önce bir gözleme tabi tutuluyor. Sonrasında ona uygun materyaller belirleniyor ve süreç böylece devam ediyor.

Çocuğunuzu bir odada hayal edin. Bu odada hareket etme, istediği zaman yeme-içme, istediği etkinliği yapma hakkı var. Yani çocuk bir birey olarak ele alınıp, ona haklar veriliyor. Hata yapması bile serbest. Tabii bunları yaparken bir gözetmen de başında bekliyor. Doğru yaşa doğru oyuncak seçimi ve onun ulaşabileceği yerde olması ise kilit nokta.

Siz de evinizde çocuğunuz için Montessori eğitimine uygun şartlar ve etkinlikler hazırlayabilirsiniz. Şimdi yaşlara göre okul öncesi Montessori etkinliklerine örnek verelim.

Evinizde bu metodu uygularken unutmamanız gereken en önemli nokta ç ocu ğa ö zgür seçim hakkı tanımak olmalı.

0-12 ay arası

Kitap, dönence, çıngırak, tutma ve çekmeli oyuncaklar, dokunma ve görme duyusunu geliştiren çeşitli oyuncakları seçerek onun için etkinlikler düzenleyebilirsiniz.

1 yaş

Delikli oyuncaklar ve içerisinden top geçirme, halka ve çubuk oyunları, büyük parçalı yapbozlar, küp bloklar bu yaş için en uygun aktiviteler arasında yer alıyor.

2 ve 3 yaş

Yaşına uygun puzzle setleri, eşleştirme kartları, ahşap bloklar, geometrik şekillerle hazırlanmış oyunlar, sayılarla tanışma, oyun hamuru bu yaşa uygun olan aktiviteler arasında yer alıyor.

4 yaştan itibaren

Çocuğunuzun odasını Montessori metoduna göre dekore edebilirsiniz. Nasıl mı?

Bebeklikten çocukluğa geçen çocuğunuzun odasını yenilerken Montessori’ye uygun yataklardan edinebilirsiniz. Etrafının bir kısmı ahşap parmaklıklarla çevrili yer yataklarından alabilirsiniz. Burada amaç çocuğunuzun yatağına kendi yatıp kalkması ve gerektiğinde tuvalet ihtiyacını gidermesidir.

Odası için alabileceğiniz bir diğer eşya ise duvara takılan ve kitaplarını görebileceği bir kitaplık olabilir. Kitaplığı onun boyuna göre takmalı ve kitaplarını ön kapakları görünecek şekilde dizmelisiniz. Böylece kitabını kendi zevkine göre seçebilir ve kitap okuma alışkanlığı gelişebilir.

5 yaş ve üzeri

Serbest kombinasyonlu ahşap oyuncaklar, kutu oyunları, tamir ve mutfak setleri bu yaşa uygun olacaktır.