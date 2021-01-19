Okul Öncesi Sanat Etkinlikleri Nelerdir? Okul Öncesi İçin En İyi Etkinlik Örnekleri

Okul öncesinde çocukların gelişimlerinde sanatsal etkinlikler sayesinde zihinsel gelişime destek sağlanabilir. Bu sayede erken dönemde ki çocuk gelişimleri desteklenmiş olacaktır.



Okul Öncesinde Yapılaması Gereken Sanat Etkinlikleri Nelerdir?



Okul öncesinde zihin gelişimi ve daha pozitif yönlerin gelişmesi için sanatsal etkinlikler gerekmektedir. Bunun sağlanması için çocuk gelişim uzmanları tarafından belirli etkinlikler geliştirilmiştir.

Erken dönem çocuk gelişiminde sanat etkinlikleri kullanmak, çocuk gelişimini olumlu yönde etkileyecektir. Bunun yanı sıra ekip çalışması ve ekip sporları yapmaları da ileri dönemde çalışma hayatını olumlu etkilemektedir.



Çocuklar için sanat etkinliklerinde bulunması gerekenler arasında yapıcı yönde etkinlikler bulunmaktadır. Bunun yanı sıra etkinlik içinde seçeneklerden daha çok yorumlar bırakılmalıdır. Bu sayede yaratıcı yön ve özgür yön gelişmiş olacaktır.

İpuçlarından oluşan etkinlikler yer almalıdır.

Parçalardan bütün oluşturma ile yapıcı yönün gelişmesi sağlanabilir.

Hazır cevapların yerine, açık uçlu sorunların ya da soruların yer alması.

Etkinlik sırasında birlikte çalışma ve görev paylaşımı yapılmalıdır.

Sanat yönünden etkili olması için eğilimlerinin fark edilmesi gerekmektedir.

Erken yaşlarda fark edilen eğilimler daha verimli bir şekilde gelişmektedir.

Okul Öncesi Çocuklar İçin En Faydalı Etkinlikler!



Okul öncesinde yapılan etkinlikler, ileri dönemler içinde etki göstermekte ve eğilimlerin nasıl ilerleyeceğini gösterecektir. Bu sayede gelişimin daha etkili olarak sağlanması gözlemlenmektedir. Çocukların daha özgün, yaratıcı ve çözüm odaklı olmaları için etkinlikler içinde yer alınması sağlanmalıdır.

Bir bütün olacak parçaların ayrı ayrı bulunması sağlanmalıdır. Ardından farklı yerlerde olan parçaların birleştirilmesi istenmelidir. Bu noktada eksik parçanın olması ile gerekli olan parçanın resminin istenmesi sağlanabilir. Oyun içinde çocukların düşünmesini sağlamak ve çözümler bulmasını istemek en etkili olan etkinlik olacaktır.

Erken dönem içinde okul öncesi sanat etkinlikleri ile yaratıcı bir birey olunması öğretilebilir. Bunun yanı sıra ekip çalışması ile liderlik ve birlik gibi öğrenimler sağlanabilir.

Ritim duygusunun gelişmesi için bir müzik üzerinden çalışma sağlanmalıdır. Bunun için bir müzik dinlenmeli ve duyduklarının neler olduğu sorulmalıdır. Bu nota ve seslerin taklit edilmesi ve ritminin ne olduğunu düşünmesi istenilebilir.

Resimler üzerine çalışarak perspektif yeteneğinin gelişmesi sağlanabilir. Nasıl görünecekleri ve ışığın etkisinin ne olduğu gibi sorular sorulabilir.