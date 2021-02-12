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    12.02.2021 - 17:01 |

    Okula başlamadan önce çocuğunuzu okula alıştırın

    Çocuğunuz için yepyeni ve bilinmezlerle dolu bir dönem başlıyor: Okullar açılıyor! yepyeni arkadaşlar, farklı bir ortam, kurallar ve kuralları ona anlatacak öğretmenleriyle ile tanışacak ve belki de bunlar onu korkutacak.

    Okula başlamadan önce çocuğunuzu okula alıştırın

    Peki, bu dönem öncesi onu okuyla nasıl hazırlayabilirsiniz?

    Okulu hikayeleştirin

    Öncelikle okulun faydalı, eğlenceli ve onu geliştirecek bir yer olduğunu ona gizli mesajlarla anlatabilirsiniz. Bunu, içinde okul olan hikayeler anlatarak, kendi küçüklük anılarını anlatarak ya da içinde okulla ilgili detaylar olan bir çizgi film açarak sağlayabilirsiniz.

    Yaşayabileceği olumsuzlukları dürüstçe anlatın

    Okulda kurallar olduğunu, birçok günlük aktiviteyi tek başına yapacağını (buna tuvalet de dahil), bazen sevmediği yemekler olabileceğini, her zaman her istediğini yapamayacağını ona anlatmalısınız. Eğer bunlardan hiç bahsetmezseniz kurallar ve kısıtlamalar onu korkutabilir.

    Okul alışverişini birlikte yapın

    Okuldan size gelecek listeyi onunla birlikte hazırlayabilir, bu malzemelerle yapacaklarının hayalini kurabilirsiniz. İstediği renkte bir kalem kutu ve çanta almanız bile onu heyecanlandıracaktır.

    Birlikte okulu ziyaret edin ve öğretmeniyle tanıştırın

    Okul ve okulda en çok vakit geçireceği öğretmeniyle önceden tanışması onu ilk gün stresinden kurtarabilir.

    Odasında ona bir ders çalışma köşesi hazırlayın

    Bir çalışma masası, yeni kalemler ve renkli kağıtlarla süslediğiniz odası onu mutlu edecek, okula gitme konusunda heveslendirecektir.

    Öğretmeninden okulda yapılacak aktivitelerden örnekler isteyin ve evde deneyin

    Okulda yapacağı birtakım aktivitelerin benzeriyle evde daha önce tanışması özgüvenini artıracak ve onu mutlu edecektir.

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