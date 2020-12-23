Tai Chi Nedir, Nasıl Yapılır? Tai Chi Öğrenmek İçin Ne Yapılmalıdır?

Çin felsefesinin en eski zamanlarından kalma tai chi bir çeşit spor denilebilir. Tabi ki de Asya kültürünün hakim olduğu pek çok bu tarz spor bulunmaktadır. Bu tarz Asya sporlarında farklı ufak tefek birkaç şey belirliyor. Bu tai chi için müzik olabilir. Spor dışında farklı aktivitelerin de dahil olduğu bu spor dalı ilgi ile takip edilmektedir.



Tai Chi Nedir?



Tai chi için bir çeşit meditasyon türü olduğu söylenebilir. Çünkü isi si de benzer amaçlara hizmet eder. Tai chi'nin meditasyondan farklı olarak Çin kültürüne bağlı olduğu daha kesindir. Bu yüzden de herkes sadece isminden bile Çin'e ait olduğunu anlar. Tai chi yapılırken tabi ki de herhangi bir dikkat dağınıklığı yaratacak eşyadan uzak durmak gerekir. Buna tabi ki de günümüzde en çok kullandığımız elektronik alet olan cep telefonu da dahildir.



Tüm bunların bedeni ve insan ruhunu sağlığa ulaştırılacağına inanılır. Bu yöntem daha önce yüzyıllarca denenmiştir. Tai chi ülkemizde pek yaygın olmasa Asya kıtasının dışında da yaygındır. Avrupa'da bu yöntemin de sık sık uygulanmaya başlandığı bilinmektedir. Bu yöntemin işe yarayıp yaramadığı hakkında henüz bir araştırma yapılmamıştır. Fakat bunca yüzyıldır Asya kıtasında kullanılması bir işe yaradığının bir göstergesi olabilir. Özellikle Asya kültürünün bu tarz uygulamalarda çok başarılı olduğunu varsayarsak bu uygulama işe yarar.



Tai Chi Nasıl Yapılır?



Öncelikle tai chi için uygulama yapacak kişinin rahatlaması gereklidir. Ardından ayakların omuz hizasında açılması gereklidir. Bedenin rahat olduğundan emin olunması kaydı ile gözler karşıda olmalıdır. Tai chi için ana duruş yöntemi olarak tek bir yöntem vardır. O da boşluk duruşu olarak isimlendirilir.



Kendisinin kasılmasını engelleyerek gevşeyen kişi tüm enerjisini karının alt kısmında bulunan bölgeye yönlendirmelidir. Bu yöntem ile zihinde Chi adı verilen bir üretim yapıldığına inanılmaktadır. Boşuk duruşu yapılan bireyde bol bol enerji akışı tai chi yapan bireyin vücuduna girer. Diyafram nefesi denilen yöntem kullanılmalıdır. Diyafram nefesi basit olarak sadece karın kaslarının kasılması yöntemi ile uygulanır. Alınan derin nefes de bu tai chi sporunun tabi ki de en büyük parçasıdır.



Tai Chi Öğrenmek İçin Ne Yapılmalıdır?



Tai chi öğrenmek sabır gerektirir. Çin felsefesinin özü de buna dayalıdır. Bu felsefenin öğrenimini gerçekleştiren özel ders hocaları bulunmaktadır. Uygun fiyata saatlik özel ders veren hocalara internet üzerinden ulaşılabilir. Bu fiyatı çok bulabilecekler için internetten de ders verenler bulunabilir.



Youtube ya da diğer video platformlarda insanlar bu ders hakkında yüklemeler yapılıyor. Basit bir internet araştırma ise hepsine ulaşılabilir. İngilizce dilinde arama yapılır ise daha çok kaynağa da ulaşılabilir. Youtube gibi video içerikli platformlarda da görseller ile pratik yapılabilir. Bu tarz pratikler ile tai chi sporunda ustalaşmak mümkündür.