Topuk Kanı Nedir? Bebeklerde Topuk Kanı Neden Ve Nasıl Alınır?

Bebeğin sağlığı için topuk kanı doğum ile birlikte büyük bir öneme sahiptir. Genel olarak bir test şeklinde ifade edilen ve yapılan bu yöntem, erken yapılacak teşhis konusunda akılcı bir çözüm sunmaktadır. Birçok anne baba da bu konuda bilgi almak için internet üzerinden araştırma gerçekleştiriyor.



Topuk Kanı Nedir?



Topuk kanı genel olarak bebeklerin doğumu ile birlikte yapılan bir tür testtir. Adından da Anlaşılacağı üzere topuk kanı bebek ayağının topuk kısmından alınır. Genelde birkaç damla olarak ele alınır ve test edilir. Özellikle belli başlı bazı sorunlara karşı erken tanı koyabilmek amaçla en önemli unsurlar arasında yer alır. Kolay bir test olmakla beraber birçok duruma karşı önlem alma imkanı vermektedir.



Bebeklerde Topuk Kanı Neden Alınır?



Genel olarak doğumsal hastalıkların ortaya çıkarılması ve anlaşılabilmesi için bebeklerde topuk kanı alınır. Tarama testi olarak ön plana çıkan bu testin temel amacı; hastalıklar meydana gelmeden ve kalıcı bir durum oluşmadan önce önlem almaktır. Özellikle muayene ile tespit edilemeyen birçok farklı hastalık, ölüme neden olacak etki ya da sakatlığa karşı etkin bir çözüm yöntemi sunar.



Bebeklerde Topuk Kanı Nasıl Alınır?



Topuk kanı testi bebekler için doğum ile beraber yapılan bir yöntemdir ve oldukça kolaydır. Hastaneden taburcu olurken ya da ilk kontrol esnasında 3 ila 5. gün içerisinde uygulanır. Özellikle şüpheli veya anormal durum söz konusu olduğunda mutlaka ele alınmaktadır. Böylece doğum yapılan bütün hastanelerde gerçekleştirilen bir yöntem olarak da öne çıkıyor. Bebeğin topuk kısmından küçük biri kan örneği ile beraber yapılan test şeklinde ifade edilir.



Bebeklerde Topuk Kanı Testi Hangi Hastalıklar İçin Yapılır?



Belli başlı bazı hastalıkların ortaya çıkarılması ve teşhis yapılarak tedavi yöntemlerinin ile alınması için, bebeklerde topuk kanı testi gerçekleştirilir.



- Akraba evlilikleri ile meydana gelen sorunlar

- Fenilketonüri (Enzim yetersizliği nedeniyle kanda birikim.)

- Doğumsal hipotiroidi (Vücuttaki tiroid hormonu eksikliği.)

- Biyotidinaz eksikliği (Enzim eksikliği ile biyotin dengesinin bozulması.)

- Kistik fibrozis (Salgı yapan organların çalışmasını engelleyen durum karşısında.)



Bu ve benzeri kalıtımsal hastalıklar söz konusu olduğu zaman uygulanan yöntemler içerisinde yer almaktadır.