14.01.2021 - 17:44 |
Deve cüce oyunu nasıl oynanır?
Hem evde hem de sokakta oynanan bir oyunla karşındayız. Bu oyun için hiçbir malzemeye ihtiyacın yok. Sadece arkadaşların, sen ve eğlence ruhu yeterli.
1. Öncelikle arkadaşlarını davet etmelisin.
2. Bir araya geldiğinizde içinizden birini lider olarak seçmelisiniz.
3. Lider deve dediğinde herkes ayağa kalkmalı, cüce dediğinde oturmalılar.
4. Lider deve-cüce kelimelerini hızlı ve karışık bir şekilde söylemeli.
5. Şaşıran oyuncular ise elenir.
6. En sona kalan oyuncu oyunu kazanır.