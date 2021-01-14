El kızartmaca oyunu nasıl oynanır? Evde oynanabilecek güzel bir oyun

•Bu oyunu oynamak için ilk olarak ellerine ihtiyacın var. İkinci ihtiyacın olan şey ise ikinci bir oyuncu.

•Bir kişi ellerini açmalı ve diğer kişi ellerini onun ellerinin üzerine koymalı.

•Elleri üstte olan kişi ebe olur.

•Diğer oyuncu, ebe olan kişinin ellerine vurmaya çalışır.

•Ebe olan ise ellerinin üzerine vurulmadan ellerini kaçırmaya çalışır.

•Eğer diğer oyuncu eline vuramazsa ebe o olur.

•Oyun bu şekilde devam eder.