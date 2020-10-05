Haydi, parmak gÃ¼reÅŸi oynayalÄ±m

05.10.2020 - 17:32 |
Haydi, parmak güreÅŸi oynayalÄ±m!
Sana bir oyun Ã¶ÄŸreteceÄŸiz ÅŸimdi. Bu oyunun en Ã¶nemli Ã¶zelliÄŸi hiÃ§bir malzemeye ihtiyaÃ§ duymadan oynayabilmen. Tek ihtiyacÄ±n olan ÅŸey bir arkadaÅŸ!
Parmak gÃ¼reÅŸi nasÄ±l oynanÄ±yor?
1. Ä°ki arkadaÅŸ karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya durmalÄ±sÄ±nÄ±z.
2. Ä°ki kiÅŸi de saÄŸ elini kullanÄ±yorsa birbirinizin saÄŸ elini, baÅŸparmak hariÃ§ diÄŸer dÃ¶rt parmakla, kavramasÄ±nÄ±z. BaÅŸparmaklar yukarÄ±da kalmalÄ±.
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3. 3â€™ten eriye sayarak oyuna baÅŸlayabilirsiniz.
4.Â Oyunun amacÄ± karÅŸÄ±ndakinin baÅŸparmaÄŸÄ±nÄ± kendi baÅŸparmaÄŸÄ±nla yakalayÄ±p Ã¼zerine bastÄ±rmak.
5. Oyunu kazanmak iÃ§in beÅŸ gibi bir rakam belirleyebilirsiniz. Ä°lk o rakama ulaÅŸan oyunu kazanÄ±r.