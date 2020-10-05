Haydi, parmak gÃ¼reÅŸi oynayalÄ±m

Parmak gÃ¼reÅŸi nasÄ±l oynanÄ±yor?

1. Ä°ki arkadaÅŸ karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya durmalÄ±sÄ±nÄ±z.

2. Ä°ki kiÅŸi de saÄŸ elini kullanÄ±yorsa birbirinizin saÄŸ elini, baÅŸparmak hariÃ§ diÄŸer dÃ¶rt parmakla, kavramasÄ±nÄ±z. BaÅŸparmaklar yukarÄ±da kalmalÄ±.

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3. 3â€™ten eriye sayarak oyuna baÅŸlayabilirsiniz.

4.Â Oyunun amacÄ± karÅŸÄ±ndakinin baÅŸparmaÄŸÄ±nÄ± kendi baÅŸparmaÄŸÄ±nla yakalayÄ±p Ã¼zerine bastÄ±rmak.

5. Oyunu kazanmak iÃ§in beÅŸ gibi bir rakam belirleyebilirsiniz. Ä°lk o rakama ulaÅŸan oyunu kazanÄ±r.