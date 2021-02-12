Haydi, saat yapalım!

Biz şimdi sana eğlenceli bir yöntem anlatacağız. Plastik tabaktan bir saat. Üstelik beş dakikada hazır olacak. İstediğin zaman ona bakabilir, kol saatine bakarak bu plastik saatini ayarlayabilirsin.

İhtiyacın olan malzemeler

Plastik, yuvarlak bir tabak

Renkli kalemler

İki renk karton

Bir adet raptiye

Makas

Yapım aşamaları

1. Öncelikle saatin akrep ve yelkovanını hazırlamalısın. Yukarıdaki fotoğraftaki gibi iki küçük ok çizmeli ve kesmelisin. Yalnız unutma biri daha uzun biri daha kısa olmalı. Renkleri de farklı olursa daha güzel olur.

2. Plastik tabağın üstüne saatlerin sayılarını yerleştirmelisin. Bunu dikkatli yapmalısın çünkü her bir sayının yeri önemli. Bunu yaparken başka bir saate bakarak yardım alabilirsin.

3. Akrep ve yelkovanını da raptiye yardımıyla tabağın tam ortasına sabitlemelisin.

4. İstersen tabağın tamamını boyayabilir istersen de sadece saatleri renkli bir şekilde yazabilirsin. Tasarım detaylarını sana bırakıyoruz.