14.10.2020 - 14:55 |
Kuşlara kış evi nasıl yapılır?
Kuşlara kışın yemek yemeleri için çok güzel yemlik yapmıştık hatırlarsan. Şimdi de onlara evde pratik bir şekilde yapabileceğin kuş evi yapacağız.
İhtiyacın olan malzemeler
Bir litrelik karton süt kutusu
Maket bıçağı
Küçük bir koliden 30x30 büyüklüğünde kesilmiş karton
El işi kağıdı ve boyalar
Yapıştırıcı
İp
1. İlk önce şekilde gördüğün gibi süt kutusunun ön kısmına delik açmalısın.
2. 30x30 cm’lik kartonu ikiye katlamalı ve süt kutusunun üst kısmına çatı olacak şekilde yapıştırmalısın.
gelirse kenarlarından kesebilirsin.
3. Evin dış kısmını istediğin renge boyayabilir ya da elişi kağıtlarıyla kaplayabilirsin.
4. Bitmek üzere… Şimdi de kuş evinin üst kısmına onu asabilmek için bir ip takmalısın.
5. İçine yem koymayı da unutma.