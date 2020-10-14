Kuşlara kış evi nasıl yapılır?

İhtiyacın olan malzemeler

Bir litrelik karton süt kutusu

Maket bıçağı

Küçük bir koliden 30x30 büyüklüğünde kesilmiş karton

El işi kağıdı ve boyalar

Yapıştırıcı

İp

1. İlk önce şekilde gördüğün gibi süt kutusunun ön kısmına delik açmalısın.

2. 30x30 cm’lik kartonu ikiye katlamalı ve süt kutusunun üst kısmına çatı olacak şekilde yapıştırmalısın.

gelirse kenarlarından kesebilirsin.

3. Evin dış kısmını istediğin renge boyayabilir ya da elişi kağıtlarıyla kaplayabilirsin.

4. Bitmek üzere… Şimdi de kuş evinin üst kısmına onu asabilmek için bir ip takmalısın.

5. İçine yem koymayı da unutma.