Nankör Nalbant Tekerlemesi: Nankör nalbant nalları nallamalı mı…

Dünyada yazılmış yüz binlerce tekerleme varmış. Sen de bol bol tekerleme oku ve kendi tekerlemeni yaz.

1. Nankör nalbant nalları nallamalı mı, nallamamalı mı?

2. İbiş’le Memiş mahkemeye gitmiş, mahkemeleşmiş mi, mahkemeleşememiş mi?

3. El alem ala dana aldı ala danalandı da biz bir ala dana alıp da ala danalanamadık.

4. Herkes bazlama yapıp bazlamalandı da biz bir bazlama yapıp bazlamalanamadık.