14.01.2021 - 17:17 |
Sarımsak Tekerlemesi: Sarımsaklasak da mı saklasak? Sarımsaklamasak da mı…
A, B, C vitaminleri açısından zengin, vücut direncini artıran, bağışıklık sistemini güçlendiren sarımsak geçmişte de çok değerli bir sebzeymiş. O yüzden hakkında tekerlemeler bile yazılmış baksana…
Yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak?
Bu da farklı bir versiyonu:
Acaba sarımsaklasak da mı saklasak samanı,
Sarımsaklamasak da mı gelir zamanı,
Sarımsaklamasak da gelirse zamanı,
Niye sarımsaklayalım o zaman samanı.