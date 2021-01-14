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    HaberlerEğlence Haberleri Sarımsak Tekerlemesi: Sarımsaklasak da mı saklasak? Sarımsaklamasak da mı…
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    14.01.2021 - 17:17 |

    Sarımsak Tekerlemesi: Sarımsaklasak da mı saklasak? Sarımsaklamasak da mı…

    A, B, C vitaminleri açısından zengin, vücut direncini artıran, bağışıklık sistemini güçlendiren sarımsak geçmişte de çok değerli bir sebzeymiş. O yüzden hakkında tekerlemeler bile yazılmış baksana…

    Sarımsak Tekerlemesi: Sarımsaklasak da mı saklasak? Sarımsaklamasak da mı…

    Yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak?

    Bu da farklı bir versiyonu:

    Acaba sarımsaklasak da mı saklasak samanı,

    Sarımsaklamasak da mı gelir zamanı,

    Sarımsaklamasak da gelirse zamanı,

    Niye sarımsaklayalım o zaman samanı.

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