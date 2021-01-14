Sarımsak Tekerlemesi: Sarımsaklasak da mı saklasak? Sarımsaklamasak da mı…

Yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak?

Bu da farklı bir versiyonu:

Acaba sarımsaklasak da mı saklasak samanı,

Sarımsaklamasak da mı gelir zamanı,

Sarımsaklamasak da gelirse zamanı,

Niye sarımsaklayalım o zaman samanı.