Tüm yıl çalıştın ve tatili hak ettin. Peki, yaz tatilini ne kadar iyi geçiriyorsun ve yeni okul dönemine kendini nasıl hazırlıyorsun? Şimdi bunu test etme zamanı! Soruları yanıtla ve puanları topla, bakalım sen nasıl bir tatilcisin?

Soru 1: Tatil senin için ne demek?

A. Yan gelip yatmak ve uyumak demek.

B. Okula giderken yapamadığım aktiviteleri yapmak ve eğlenmek demek.

C. Ders çalışmak ve ödev yapmak demek.

Soru 2: Tatilde nereye gitmeyi tercih edersin?

A. Okula

B. Otele

C. Hastaneye

Soru 3: Aşağıdakilerden hangisi sana tatili çağrıştırıyor?

A. Uyku

B. Kara tahta

C. Kumdan kale

Soru 4: Tatile giderken yanına alacağın üç şey aşağıdakilerden hangileri olurdu?

A. Mayo, terlik, kitap

B. Leğen, bidon, çamaşır ipi

C. Tarih kitabı, matematik soru bankası ve kalemtıraş

Soru 5: Tatilde kimleri ziyaret etmeyi tercih edersin?

A. Okul bahçesini

B. Babaannem ve anneannemin evini

C. Odamı

Soru 6: Şimdi hayal et! İncecik kumu olan sapsarı bir kumsal ve masmavi bir deniz. Bu ortamda sen ne yapardın?

A. Güneş kremimi sürer, kumla oynar, denize girerdim.

B. Suratımı asar, günün bir an önce bitmesini beklerdim.

C. Şemsiyenin altında oturur tüm gün yemek yerdim.

Puanlama:

1. B

2. B

3. C

4. A

5. B

6. A

DEĞERLENDİRME

A’LAR ÇOKSA: MERHABA STAJYER TATİLCİ

Tatili seviyorsun ama plan yapmayı sevmiyor olabilirsin. Aslında önceden tatil ile ilgili hayaller kurup planlarını yapsan çok daha fazla eğlendiğin bir dönem yaşayabilirsin. İster deniz-kum-güneş istersen de arkadaşlarınla parklarda eğlendiğin bir tatil planı yapabilirsin.

B’LER ÇOKSA: MERHABA TATİL UZMANI

Tatil uzmanı olmuşsun, bravo. Önceden neler yapacağını biliyor ve bu dönemden oldukça fazla keyif almayı beceriyorsun. Tatil demek senin için tüm yılın yorgunluğunu atmak ve eğlenmek demek.

C’LER ÇOKSA: MERHABA TATİLBİTSİNCİ

“Ne, yaz tatili mi?” dediğini duyar gibiyiz. Okulunu çok seviyor olabilirsin ama biraz dinlenmek ve eğlenmek de senin hakkın. Deniz ve güneşi sevmiyor olabilirsin ama kafanı dinlediğin ve bol bol kitap okuduğun, uçurtma uçurduğun bir tatil bile planlamak eminiz sana iyi gelecek.