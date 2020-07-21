10 çocuk şiiri

Senin için en ünlü Türk şairlerinin kaleminden çıkmış 10 çocuk şiirini derledik.

Nazım Hikmet’ten Dünyayı Verelim Çocuklara Şiiri

Dünyayı verelim çocuklara hiç değilse bir günlüğüne

Allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar

Oynasınlar türküler söyleyerek yıldızların arasında

Dünyayı çocuklara verelim

Kocaman bir elma gibi verelim

Sıcacık bir ekmek somunu gibi

Hiç değilse bir günlüğüne doysunlar

Dünyayı çocuklara verelim

Bir günlük de olsa öğrensin dünya arkadaşlığı

Çocuklar dünyayı alacak elimizden

Ölümsüz ağaçlar dikecekler

Adnan Çakmakçıoğlu’ndan Bir Dünya Bırakın Biz Çocuklara Şiiri

Oynaya oynaya gelin çocuklar

El ele, el ele verin çocuklar.

Bir vatan bırakın biz çocuklara

Islanmış olmasın göz yaşlarıyla.

Bir bahçe bırakın biz çocuklara

Göklerde yer açın uçurtmalara.

Oynaya oynaya gelin çocuklar

El ele, el ele verin çocuklar.

Bir barış bırakın biz çocuklara

Ulaşsın şarkımız güneşe ve aya.

Oynaya oynaya gelin çocuklar

El ele, el ele verin çocuklar.

Bir dünya bırakın biz çocuklara

Yazalım üstüne sevgili dünya

Oynaya oynaya gelin çocuklar

El ele, el ele verin çocuklar.

Rıfat Ilgaz’dan Ne Kuş, Ne Böcek Şiiri

Kuşsunuz diyorlar, çocuklarım,

Bir kuşsunuz diyorlar size

Sığınacak kol arayan

Konacak dal arayan

Bir yavru kuş, türkülerde.

Telgrafın tellerine konarsınız

Ezgilere uymak için

Avcılar vurur sizi.

Yeşil başlı ördek olur

Kalırsınız çöllerde

Böyle bir kuş işte!..

Kuş değil ya çocuklarım,

Böcek bile olamazsınız!

Bunca yük, bunca borç

Omuzlarınıza vurulmuşken

Hem de doğar doğmaz…

Kanatlanamazsınız!

Uç uç böceğim deseler de

Annenizin alacağı pabuçları

Peşin peşin giydirseler de

Uçamazsınız, çocuklarım,

Bu gidişle!

Cahit Zarifoğlu’ndan Bazen Anlıyorum Şiiri

Bazen anlıyorum, bazen anlamıyorum,

annemi, babamı nenemi.

Annem şöyle der göstererek beni:

cin gibi maşallah

Cin ne demek?

Gibi ne demek?

Babam diyor ki bana bakarak:

altını üstüne getirmiş evin.

Hiç yapabilir miyim dediklerini?

Ninemse der bana: topaç gibi

Bir dedem açık insan, pek de zeki.

Dilinden bal akar.

Attaya gidelim der, al sana şeker der.

Göz kırpar.

Okşar.

Sever.

Bir de gıdıklar.

Dedemi çok anlıyorum.

Rakım Çalapala’dan 12 Ay Şiiri

Yılın ilk ayı ocak,

Kar yağar kucak kucak.

İkinci ay şubattır;

Soğuğu pek berbattır.

Mart kapıdan baktırır,

Kazma kürek yaktırır.

Nisanda çiçek açar;

Sevinçle kuşlar uçar.

Mayısta kiraz yeriz,

Kuzuları severiz.

Haziranda yaz başlar.

Dağılır arkadaşlar.

Temmuz yakar, kavurur;

Ekinleri oldurur.

Ağustos harman ayı,

Sevinir köylü dayı.

Eylüle yoktur sözüm;

Getirir incir, üzüm.

Ekim ayı gelince,

Kapılırız sevince.

Kasımda yağmur bol,

Üşüme dikkatli ol.

Aralık yılın sonu,

Soğuktur enikonu.

Bu on iki arkadaş

Bizlere olur yoldaş.

Hepsi güzel, sevimli,

Çalışana verimli.

Tembeller ay, gün seçer,

Ömürleri boş geçer.

Cahit Sıtkı Tarancı’dan Çocukluk Şiiri

Affan Dede'ye para saydım,

Sattı bana çocukluğumu.

Artık ne yaşım var, ne adım;

Bilmiyorum kim olduğumu.

Hiçbir şey sorulmasın benden;

Haberim yok olan bitenden.

Bu bahar havası, bu bahçe;

Havuzda su şırıl şırıldır.

Uçurtmam bulutlardan yüce,

Zıpzıplarım pırıl pırıldır.

Ne güzel dönüyor çemberim;

Hiç bitmese horoz şekerim!

Fazıl Hüsnü Dağlarca’dan Anneme verdiğim Söz Şiiri

Ben güzel olacağım

Taşıyacağım hep

Akan suların güzelliğini.

Ben iyi olacağım

Ellerim açılacak gece gündüz

Bir bitki iyiliğinde.

Ben doğru olacağım

Gökten düşen taş gibi

Doğru…

Hasan Ali Yücel’den 23 Nisan Şiiri



Yurdu koruyan,

Yarını kuran,

Sen ol çocuğum.

Eskiyi unut,

Yeni yolu tut,

Türklüğe umut,

Sen ol çocuğum.

Bizi kurtaran,

Öndere inanan,

Her işte üstün,

Sen ol çocuğum.

Çalışıp öğren,

Her şeyi bilen,

Yurduna güven,

Sen ol çocuğum.

Sait Egüz’den 23 Nisan Armağan Şiiri





Sanki her tarafta var bir düğün.

Çünkü, en şerefli en mutlu gün.

Bugün yirmi üç nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.

İşte, bugün bir meclis kuruldu,

Sonra hemen padişah kovuldu.

Bugün yirmi üç nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.

Bugün, Atatürk'ten bir armağan,

Yoksa, tutsak olurduk sen inan.

Bugün yirmi üç nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.

Barış Manço’dan Bu Gün Bayram Şiiri

Sen gittin gideli

İçimde öyle bir sızı var ki

Yalnız sen anlarsın

Sen şimdi uzakta

Cennette meleklerle

Bizi düşler ağlarsın

Bugün bayram

Erken kalkın çocuklar

Giyelim en güzel giysileri

Elimizde taze kır çiçekleri

Üzmeyelim bugün annemizi

Sen yaz geceleri

Yıldızlar içinden ara sıra

Bize göz kırparsın

Sen soğuk günlerde

Kalbimi ısıtan en sıcak anımsın

Bugün bayram

Erken kalkın cocuklar

Giyelim en güzel giysileri

Elimizde taze kır çiçekleri

Üzmeyelim bugün annemizi

Bugün bayram

Çabuk olun çocuklar

Annemiz bugün bizi bekler

Bayramlarda hüzünlenir melekler

Gönül alır bu güzel çiçekler