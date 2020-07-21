10 çocuk şiiri
Şiir okumayı sever misin? Bize sorarsan biz çok severiz çünkü kelimelerin ahenkle dans ettiği bir yazı sanatı şiir. Bazen kafiyeli mısralar bazen de çok güzel bir hayali anlatan kıtalar…
Senin için en ünlü Türk şairlerinin kaleminden çıkmış 10 çocuk şiirini derledik.
Nazım Hikmet’ten Dünyayı Verelim Çocuklara Şiiri
Dünyayı verelim çocuklara hiç değilse bir günlüğüne
Allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar
Oynasınlar türküler söyleyerek yıldızların arasında
Dünyayı çocuklara verelim
Kocaman bir elma gibi verelim
Sıcacık bir ekmek somunu gibi
Hiç değilse bir günlüğüne doysunlar
Dünyayı çocuklara verelim
Bir günlük de olsa öğrensin dünya arkadaşlığı
Çocuklar dünyayı alacak elimizden
Ölümsüz ağaçlar dikecekler
Adnan Çakmakçıoğlu’ndan Bir Dünya Bırakın Biz Çocuklara Şiiri
Oynaya oynaya gelin çocuklar
El ele, el ele verin çocuklar.
Bir vatan bırakın biz çocuklara
Islanmış olmasın göz yaşlarıyla.
Bir bahçe bırakın biz çocuklara
Göklerde yer açın uçurtmalara.
Oynaya oynaya gelin çocuklar
El ele, el ele verin çocuklar.
Bir barış bırakın biz çocuklara
Ulaşsın şarkımız güneşe ve aya.
Oynaya oynaya gelin çocuklar
El ele, el ele verin çocuklar.
Bir dünya bırakın biz çocuklara
Yazalım üstüne sevgili dünya
Oynaya oynaya gelin çocuklar
El ele, el ele verin çocuklar.
Rıfat Ilgaz’dan Ne Kuş, Ne Böcek Şiiri
Kuşsunuz diyorlar, çocuklarım,
Bir kuşsunuz diyorlar size
Sığınacak kol arayan
Konacak dal arayan
Bir yavru kuş, türkülerde.
Telgrafın tellerine konarsınız
Ezgilere uymak için
Avcılar vurur sizi.
Yeşil başlı ördek olur
Kalırsınız çöllerde
Böyle bir kuş işte!..
Kuş değil ya çocuklarım,
Böcek bile olamazsınız!
Bunca yük, bunca borç
Omuzlarınıza vurulmuşken
Hem de doğar doğmaz…
Kanatlanamazsınız!
Uç uç böceğim deseler de
Annenizin alacağı pabuçları
Peşin peşin giydirseler de
Uçamazsınız, çocuklarım,
Bu gidişle!
Cahit Zarifoğlu’ndan Bazen Anlıyorum Şiiri
Bazen anlıyorum, bazen anlamıyorum,
annemi, babamı nenemi.
Annem şöyle der göstererek beni:
cin gibi maşallah
Cin ne demek?
Gibi ne demek?
Babam diyor ki bana bakarak:
altını üstüne getirmiş evin.
Hiç yapabilir miyim dediklerini?
Ninemse der bana: topaç gibi
Bir dedem açık insan, pek de zeki.
Dilinden bal akar.
Attaya gidelim der, al sana şeker der.
Göz kırpar.
Okşar.
Sever.
Bir de gıdıklar.
Dedemi çok anlıyorum.
Rakım Çalapala’dan 12 Ay Şiiri
Yılın ilk ayı ocak,
Kar yağar kucak kucak.
İkinci ay şubattır;
Soğuğu pek berbattır.
Mart kapıdan baktırır,
Kazma kürek yaktırır.
Nisanda çiçek açar;
Sevinçle kuşlar uçar.
Mayısta kiraz yeriz,
Kuzuları severiz.
Haziranda yaz başlar.
Dağılır arkadaşlar.
Temmuz yakar, kavurur;
Ekinleri oldurur.
Ağustos harman ayı,
Sevinir köylü dayı.
Eylüle yoktur sözüm;
Getirir incir, üzüm.
Ekim ayı gelince,
Kapılırız sevince.
Kasımda yağmur bol,
Üşüme dikkatli ol.
Aralık yılın sonu,
Soğuktur enikonu.
Bu on iki arkadaş
Bizlere olur yoldaş.
Hepsi güzel, sevimli,
Çalışana verimli.
Tembeller ay, gün seçer,
Ömürleri boş geçer.
Cahit Sıtkı Tarancı’dan Çocukluk Şiiri
Affan Dede'ye para saydım,
Sattı bana çocukluğumu.
Artık ne yaşım var, ne adım;
Bilmiyorum kim olduğumu.
Hiçbir şey sorulmasın benden;
Haberim yok olan bitenden.
Bu bahar havası, bu bahçe;
Havuzda su şırıl şırıldır.
Uçurtmam bulutlardan yüce,
Zıpzıplarım pırıl pırıldır.
Ne güzel dönüyor çemberim;
Hiç bitmese horoz şekerim!
Fazıl Hüsnü Dağlarca’dan Anneme verdiğim Söz Şiiri
Ben güzel olacağım
Taşıyacağım hep
Akan suların güzelliğini.
Ben iyi olacağım
Ellerim açılacak gece gündüz
Bir bitki iyiliğinde.
Ben doğru olacağım
Gökten düşen taş gibi
Doğru…
Hasan Ali Yücel’den 23 Nisan Şiiri
Yurdu koruyan,
Yarını kuran,
Sen ol çocuğum.
Eskiyi unut,
Yeni yolu tut,
Türklüğe umut,
Sen ol çocuğum.
Bizi kurtaran,
Öndere inanan,
Her işte üstün,
Sen ol çocuğum.
Çalışıp öğren,
Her şeyi bilen,
Yurduna güven,
Sen ol çocuğum.
Sait Egüz’den 23 Nisan Armağan Şiiri
Sanki her tarafta var bir düğün.
Çünkü, en şerefli en mutlu gün.
Bugün yirmi üç nisan,
Hep neşeyle doluyor insan.
İşte, bugün bir meclis kuruldu,
Sonra hemen padişah kovuldu.
Bugün yirmi üç nisan,
Hep neşeyle doluyor insan.
Bugün, Atatürk'ten bir armağan,
Yoksa, tutsak olurduk sen inan.
Bugün yirmi üç nisan,
Hep neşeyle doluyor insan.
Barış Manço’dan Bu Gün Bayram Şiiri
Sen gittin gideli
İçimde öyle bir sızı var ki
Yalnız sen anlarsın
Sen şimdi uzakta
Cennette meleklerle
Bizi düşler ağlarsın
Bugün bayram
Erken kalkın çocuklar
Giyelim en güzel giysileri
Elimizde taze kır çiçekleri
Üzmeyelim bugün annemizi
Sen yaz geceleri
Yıldızlar içinden ara sıra
Bize göz kırparsın
Sen soğuk günlerde
Kalbimi ısıtan en sıcak anımsın
Bugün bayram
Erken kalkın cocuklar
Giyelim en güzel giysileri
Elimizde taze kır çiçekleri
Üzmeyelim bugün annemizi
Bugün bayram
Çabuk olun çocuklar
Annemiz bugün bizi bekler
Bayramlarda hüzünlenir melekler
Gönül alır bu güzel çiçekler
- çocuk şiirleri
- Adnan Çakmakçıoğlu’ndan Bir Dünya Bırakın Biz Çocuklara Şiiri
- Nazım Hikmet’ten Dünyayı Verelim Çocuklara Şiiri
- Rıfat Ilgaz’dan Ne Kuş Ne Böcek Şiiri
- Cahit Zarifoğlu’ndan Bazen Anlıyorum Şiiri
- Rakım Çalapala’dan 12 Ay Şiiri
- Cahit Sıtkı Tarancı’dan Çocukluk Şiiri
- Fazıl Hüsnü Dağlarca’dan Anneme verdiğim Söz Şiiri
- Barış Manço’dan Bu Gün Bayram Şiiri
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