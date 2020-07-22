10 Maddede Evliya Çelebi’yi tanıyalım

Karşında bu değerlerden biriyle çıkıyoruz bugün: Evliya Çelebi. Kendisi hayatı boyunca üretmiş ve ürettiklerini kendinden sonra gelen nesillere bırakmış. Gel, beraber onunla ilgili bilgilere göz atalım.

1. Evliya Çelebi hem ünlü bir Türk yazarı hem de keşif yapmayı seven bir gezginmiş.

2. Aile tarafı Kütahyalı olan Evliya Çelebi, 1611 yılında İstanbul’da doğmuş. Ailesi İstanbul’un fethinden sonra İstanbul’a yerleşmiş ve burada yaşamaya başlamışlar.

3. Evliya Çelebi’nin babası Derviş Mehmet Zilli, Osmanlı padişahları için çalışmış ve kuyumcubaşı olarak görev almış.

4. Okul yıllarında iyi bir öğrenci olan Evliya Çelebi, mahalle mektebinin ardından medresede eğitim alarak kendini geliştirmiş.

5. Zekasıyla dikkat çeken edebiyatçı, 25 yaşındayken Kuran-ı Kerim’i ezberlemiş ve hafız unvanı almış.

6. Uzun yıllar boyunca Avrupa, Asya ve Mısır gibi noktalara seyahatler yapmış ve gezdiği yerleri anlattığı bir eser oluşturmuş. 51 yıl boyunca gezdiği 257 şehir hakkında bilgiler içeren bu değerli eserin adı ise Seyahatname’ymiş.

7. Seyahatname adlı eserinde yeni şehirler ve ülkeleri tanıtırken aynı zamanda ilginç hikayelere de yer vermiş.

8. Tarih ve coğrafya açısından oldukça iyi bir kaynak olan eseri, 10 ciltlik bir ansiklopedi uzunluğundaymış.

9. Ünlü düşünürümüzün Seyahatname adlı eseri UNESCO dünya belleği listesinde yer alıyormuş. Ne kadar da gurur verici değil mi?

10. Çok kültürlü ve kendini yetiştirmeyi seven Evliya Çelebi; Arapça, Farsça, Rumca ve Latince öğrenmiş. 1685 yılında ise vefat etmiş.