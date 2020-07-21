Anıtkabir ne zaman yapıldı? Anıtkabir hakkında kısa bilgiler…

Atatürk, 10 Kasım 1938 yılında vefat ettiğinde herkesin ortak istediği hem mimari hem de manevi açıdan ona layık bir anıt mezar inşa edilmesi olmuş. 1941 yılında bir yarışma düzenlenmiş ve Prof. Dr. Emin Onat ve Doç. Dr. Orhan Arda’ya ait mimari proje, finale kalmış.

Modern mimarinin izlerinin görüldüğü Anıtkabir, aynı zamanda Selçuklu ve Osmanlı mimari detaylarıyla da süslenmiş.

750.000 m²’lik bir alan üzerinde yer alan Anıtkabir; Barış Parkı ve Anıt Bloğu’ndan oluşuyormuş.

Yapılan hazırlıklar sonrası projenin inşasına 1944 yılında başlanmış. İnşaat 9 yıl sürmüş. inşaat dört farklı aşamaya ayrılarak parça parça yapılmış.

Atatürk’ün çok sevdiği ve “Burası güzel bir anıt yeri” dediği Rasattepe, Anıtkabir’in inşa edildi yer olmuş.

Anıt Blok bölümünün girişinde yer alan aslanlı yoldaki 24 heykel, 24 Oğuz boyunu temsil ediyormuş.

Yolun devamında özel günlerde kutlamaların ve anma törenlerinin yapıldığı Tören Meydanı yer alıyormuş. Devamında ise Atamız’ın yattığı Mozole bölümü yer alıyormuş.

Her biri farklı özelliğe sahip kulelerin yer aldığı Anıtkabir, tam bir mimari harikası diyebiliriz. Kulelerin isimleri ise şöyle; Hürriyet, Mehmetçik, Barış, 23 Nisan, Misak-ı Milli, İnkılap, Cumhuriyet, Müdafa-i Hukuk.

Anıtkabir’in yeşillendirilmesi için de özel emek harcanmış. Barış Parkı bölümü 100’den fazla ağaç türüne ev sahipliği yapıyormuş. Dikilen ağaç sayısı ise inanılmaz, tam 48 bin 500 adet.

Anıtkabir anıtının sınırları içerisinde bir de Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi yer alıyormuş. Bu müzede Atatürk’e ait saat, cüzdan gibi kişisel eşyalar yer alıyormuş.

Ankara’da yaşayanlar ya da diğer şehirlerden Anıtkabir’i ziyaret etmek için gelenler Atamızı ziyaret etmek için sayısız toplu taşıma alternatifinden yararlanabilirmiş. Özel araçla da ziyaret edebileceğin Anıtkabir, hem görsel ve manevi açıdan seni çok mutlu edecek.