Araştırma yapmak isteyenlere İstanbul’un en iyi kütüphaneleri

Ödevlerini binlerce kitap arasında yapmak ya da yepyeni bilgiler keşfetmek ister misin? O halde sana İstanbul’da yer alan kütüphanelerden bir seçki sunuyoruz. Yalnız öncesinde kütüphane kuralları nelermiş bir göz atabilirsin!

Kütüphane Kuralları

1.Yüksek sesle konuşmamalı, diğer ziyaretçileri rahatsız etmemelisin.

2. Kütüphanedeyken yemek yememelisin. Yediğin ve içtiğin şeyler kitaplara zarar verebilir.

3. Kitapları okurken nazik olmalı onlara zarar vermemelisin.

4. Araştırma yaparken aldığın kitabı farklı yere koymamaya dikkat etmelisin.

5. Bazı kütüphanelerde ödünç kitap alabilirsin ama sana verilen zaman içerisinde kitapları geri getirmelisin.

İstanbul’un En Bilinen Kütüphaneleri





1. İBB Atatürk Kitaplığı

İstanbul’un en çok ziyaret edilen kütüphanesi diyebiliriz Atatürk Kitaplığı için. Taksim’de yer alan kütüphanenin en dikkat çekici özelliği 7 gün boyunca açık olması. Üstelik tüm gün boyunca hizmet veriyor. Bunların dışında kütüphaneye üye olursan 30 gün süresince 5 kitap ödünç alabiliyormuşsun.

1924 yılında kurulmuş olan kütüphanede kitap arşivi 500 bini geçmiş. Kitaplar dışında albüm, harita ve takvim gibi birçok koleksiyon da bulabiliyormuşuz içeride. Kütüphaneye giriş ücretsiz. Yanında kimlik kartın olduğu sürece içeri girebilir ve istediğin kadar araştırma yapıp kitap okuyabilirsin.









2. Beyazıt Devlet Kütüphanesi

136 yıllık bir tarihçesi bulunan kütüphanede çok zengin bir kitap koleksiyonu bulunuyor. Kütüphanenin en önemli özelliklerinden biri görme engelliler için sunulan kitap koleksiyonu. Bu koleksiyonda 6000’den fazla kitap bulunuyor. Beyazıt Devlet Kütüphanesi de haftanın 7 günü açıkmış.

3. Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müzesi Kütüphanesi

Gülhane’de yer alan Ahmet Hamdi Tanpınar Müzesi’nin kütüphanesinde on bine yakın kitap arşivi bulunuyormuş. Kocaman bir köşkün içerisinde yer alan kütüphane, 2011 yılında açılmış. Diğer kütüphanelere göre çok daha geniş alanlarda sergilenen kitaplar arasında eskiden yeniye geniş bir arşiv bulabilirmişiz. Kütüphanede ayrıca 33 farklı yazara ait eşya koleksiyonu sergileniyormuş.

4. İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Kütüphanesi

Türk Diyanet Vakfı tarafından kurulmuş olan kütüphane, Üsküdar’da yer alıyormuş. Kütüphane arşivi üç yüz binden fazla kitaptan oluşuyormuş. Ne kadar da çok değil mi? Bu kütüphane de haftanın yedi günü açıkmış.

5. Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi

Diğer kütüphanelere göre çok daha eski bir yapı içerisinde yer alan Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, aslında eski bir külliyeymiş. Özellikle tarih ve edebiyat eserlerinin görülebileceği kütüphanede ayrıca el yazması eserler de varmış. Çok şanslıyız çünkü bu kütüphane de haftanın yedi günü açıkmış.