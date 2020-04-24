Haydi, evde tiyatro oyunu sahneleyelim!

ADIM 1: Senaryonuzu belirleyin.

Tiyatro, film ya da dizilerde sahneleri ve oyuncuların ne konuşacağını gösteren yazılı metinlere senaryo deniliyormuş. Öncelikle sahneleyeceğiniz oyunun konusuna karar vermelisin. Çünkü, bu konuya göre oyuncuların konuşma metinlerini ve dekorları oluşturacağız.

ADIM 2: Hikayedeki oyuncuları seçmelisiniz.

Hikayede rol alacak başrol ve yardımcı oyuncuları seçmelisiniz.

ADIM 3: Bu oyunun bir yönetmeni olmalı!

Oyuncuları, dekoru ve diğer tüm detayları kontrol edip, yön verecek bir yönetmen olmalı. Yönetmen sınıf başkanı gibi herkesi organize etmeli.

ADIM 4: Diğer ekip çalışanları da belirlenmeli

Dekor, kostüm, müzik ve ışık gibi tiyatro oyununa renk katacak diğer detaylar için de görevlendirdiğiniz birileri olmalı. Tüm bu görevleri bir kişi de üstlenebilir.

ADIM 4: Prova yapma zamanı!

Tüm oyuncular, yönetmen ve diğer ekip arkadaşları mutlaka senaryonu birkaç kez okumalı ve konuya hakim olmalı. Oyuncular oyunda söyleyecekleri cümleleri yani replikleri ezberlemeli. Sonrasında ise rol yapmaya ve hikayedeki karakterleri canlandırmaya başlamalılar. Düzeltilmesi veya değiştirilmesi gereken noktalarda yönetmen onları uyarabilir.

ADIM 5: Kostümler ve dekor hazırlanmalı.

Oyuncuların gireceği role göre basit kıyafetler hazırlayabilir, konuya göre dekorlar ekleyebilirsiniz. Mesela kartondan ağaç, karton kutulardan uçak, oyun hamurundan çiçek yapabilirsiniz. Burada sınır, hayal gücünüz.

ADIM 6: Oyuna müzikle renk katabilirsiniz.

Bazı sahnelerde dans gösterisi olabilir ya da oyuncu şarkı söyleyebilir. Bu sahnelere önceden seçeceğiniz şarkılar ya da enstrümantal eserlerle renk katabilirsiniz.

ADIM 7: Son prova!

Herkes hazırsa, kostümleri ve dekorları da ekleyerek oyunu seyircilere sunacağınız haliyle son prova yapmalısınız.

SON ADIM: Seyirciye sunma!

Şimdi emeklerinizi seyircinize gösterme zamanı. Oyunu, aileniz veya arkadaşlarınızı toplayarak onlara sahneleyebilirsiniz.