Kasım kitap önerileri
Bu yıl ne kadar çok kitap okuduk değil mi? Her biri başka bir macera her biri başka bir eğlence doluydu. Şimdi sıra Kasım ayına özel kitap önerilerimizde. Kütüphanende onlara yer açmayı unutma!
Kasım ayında okuyabileceğin çok özel kitaplar
1. Yaramaz Tavşan Ponpon (2-6 yaş)
Annenin sözünü dinliyorsun değil mi? Tavşan Ponpon ise senin tersine annesini dinlemiyor. Başına neler mi geliyor? Cevabı bu kitabın sayfalarında…
Yazar
Ayça Atçı
Çizer
Murat Yılmaz
Yayınevi
Net Çocuk
2. Babam Uyumak Bilmiyor (3-6 yaş)
Bir kitap düşün içindeki kahramanlar yer değiştirmiş. Bu kitapta uyumak istemeyen, sürekli ona masal anlatılmasını isteyen bir baba. Her şey tersine dönmüş. Bakalım küçük çocuk babasıyla nasıl baş edecek?
Yazar
Coralie Saudo
Çizer
Kris Di Giacomo
Yayınevi
Uçan Balık, Tudem Yayın Grubu
3. Ben Yapmadım (3-7 yaş)
İkiz kardeşler Ozan ve Ela biraz yaramazlar ve yaptıkları yaramazlıkları evin köpeği Pati’nin üzerine atıyorlar. Anne ve babaları ise bunun farkına varıyor ve ne mi oluyor? Cevabını kitap verecek.
Yazar
Lucy Barnard
Çizer
Hannah Wood
Yayınevi
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
4. Küçük İnsan (6-8 yaş)
Tom ve Tim'in okulunda bir su aygırı var. Tüm sınıf onu merakla incelerken onun ise tek bir derdi var. Okumaya başla cevabı bul!
Yazar
Alain Serres
Çizer
Anne Tonnac
Yayınevi
Yapı Kredi Yayınları
5. Gezegenemizi Yiyip Bitirdiğimizde (3-8 yaş)
Gezegenimize neler olup bitiyor acaba? Bu kitapta bazı bilgiler ve cevaplar seni bekliyor. Haydi, başla okumaya!
Yazar
Alain Serres
Çizer
Silvia Bonanni
Yayınevi
Yapı Kredi Yayınları