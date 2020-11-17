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17.11.2020 - 16:41 |

Kasım kitap önerileri

Bu yıl ne kadar çok kitap okuduk değil mi? Her biri başka bir macera her biri başka bir eğlence doluydu. Şimdi sıra Kasım ayına özel kitap önerilerimizde. Kütüphanende onlara yer açmayı unutma!

Kasım kitap önerileri

Kasım ayında okuyabileceğin çok özel kitaplar

Kasım kitap önerileri

1. Yaramaz Tavşan Ponpon (2-6 yaş)

Annenin sözünü dinliyorsun değil mi? Tavşan Ponpon ise senin tersine annesini dinlemiyor. Başına neler mi geliyor? Cevabı bu kitabın sayfalarında…

Yazar
Ayça Atçı

Çizer
Murat Yılmaz

Yayınevi
Net Çocuk

Kasım kitap önerileri

2. Babam Uyumak Bilmiyor (3-6 yaş)

Bir kitap düşün içindeki kahramanlar yer değiştirmiş. Bu kitapta uyumak istemeyen, sürekli ona masal anlatılmasını isteyen bir baba. Her şey tersine dönmüş. Bakalım küçük çocuk babasıyla nasıl baş edecek?

Yazar
Coralie Saudo

Çizer
Kris Di Giacomo

Yayınevi
Uçan Balık, Tudem Yayın Grubu

Kasım kitap önerileri

3. Ben Yapmadım (3-7 yaş)

İkiz kardeşler Ozan ve Ela biraz yaramazlar ve yaptıkları yaramazlıkları evin köpeği Pati’nin üzerine atıyorlar. Anne ve babaları ise bunun farkına varıyor ve ne mi oluyor? Cevabını kitap verecek.

Yazar
Lucy Barnard

Çizer
Hannah Wood

Yayınevi
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

Kasım kitap önerileri

4. Küçük İnsan (6-8 yaş)

Tom ve Tim'in okulunda bir su aygırı var. Tüm sınıf onu merakla incelerken onun ise tek bir derdi var. Okumaya başla cevabı bul!

Yazar
Alain Serres

Çizer
Anne Tonnac

Yayınevi
Yapı Kredi Yayınları

Kasım kitap önerileri

5. Gezegenemizi Yiyip Bitirdiğimizde (3-8 yaş)

Gezegenimize neler olup bitiyor acaba? Bu kitapta bazı bilgiler ve cevaplar seni bekliyor. Haydi, başla okumaya!

Yazar
Alain Serres

Çizer
Silvia Bonanni

Yayınevi
Yapı Kredi Yayınları

 

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