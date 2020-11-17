Kasım kitap önerileri

Kasım ayında okuyabileceğin çok özel kitaplar

1. Yaramaz Tavşan Ponpon (2-6 yaş)



Annenin sözünü dinliyorsun değil mi? Tavşan Ponpon ise senin tersine annesini dinlemiyor. Başına neler mi geliyor? Cevabı bu kitabın sayfalarında…

Yazar

Ayça Atçı

Çizer

Murat Yılmaz

Yayınevi

Net Çocuk

2. Babam Uyumak Bilmiyor (3-6 yaş)



Bir kitap düşün içindeki kahramanlar yer değiştirmiş. Bu kitapta uyumak istemeyen, sürekli ona masal anlatılmasını isteyen bir baba. Her şey tersine dönmüş. Bakalım küçük çocuk babasıyla nasıl baş edecek?



Yazar

Coralie Saudo

Çizer

Kris Di Giacomo

Yayınevi

Uçan Balık, Tudem Yayın Grubu

3. Ben Yapmadım (3-7 yaş)



İkiz kardeşler Ozan ve Ela biraz yaramazlar ve yaptıkları yaramazlıkları evin köpeği Pati’nin üzerine atıyorlar. Anne ve babaları ise bunun farkına varıyor ve ne mi oluyor? Cevabını kitap verecek.

Yazar

Lucy Barnard

Çizer

Hannah Wood

Yayınevi

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

4. Küçük İnsan (6-8 yaş)



Tom ve Tim'in okulunda bir su aygırı var. Tüm sınıf onu merakla incelerken onun ise tek bir derdi var. Okumaya başla cevabı bul!

Yazar

Alain Serres

Çizer

Anne Tonnac

Yayınevi

Yapı Kredi Yayınları

5. Gezegenemizi Yiyip Bitirdiğimizde (3-8 yaş)



Gezegenimize neler olup bitiyor acaba? Bu kitapta bazı bilgiler ve cevaplar seni bekliyor. Haydi, başla okumaya!

Yazar

Alain Serres

Çizer

Silvia Bonanni

Yayınevi

Yapı Kredi Yayınları