Leyla Gencer kimdir?

Tam ismi Ayşe Leyla Gencer olan sanatçımız dünyaca tanınmış bir opera sanatçısı. 10 Ekim 1928 yılında İstanbul’da Polonezköy’de dünyaya gelen Leyla Gencer, 20. yüzyılda yaşamış en önemli sopranolardan biriymiş.

Opera ve soprano nedir?

Opera, tarih ve mitolojik olaylardan esinlenen konuların sahneye uyarlanmış haliymiş. Tiyatrodan farkı içerisinde yer alan sözlerin bestelenmiş müzik eserleri olması ve opera sanatçıları tarafından seslendirerek sahnelenmesiymiş.

Operada kadın ve erkek sesleri farklı olurmuş. Kadın sesleri kalından inceye alto, soprano ve mezzo-sopranoymuş. Erkek sesleri ise bas, bariton ve tenormuş.

Yukarıdaki detayları öğrendiğine göre Leyla Gencer hakkında bilgi vermeye devam edelim.

İstanbul’da doğan ve büyüyen Leyla Gencer, İstanbul İtalyan Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Devlet Konservatuarında şan dersleri almaya başlamış.

Konservatuarda başlayan müzik eğitimine değerli hocalardan ders alarak devam eden sanatçımız, İtalya’ya yerleşerek orada da çok değerli müzik hocalarıyla çalışmış.

Opera sanatının anavatanı olarak kabul edilen İtalya’nın en önemli sahnelerinde başrol oynayan Leyla Gencer, eşsiz ses yeteneğinin yanı sıra sahnede canlandırdığı karakterleri canlandırmasıyla da ün kazanmış.

1964 yılında Napoli’de yer alan bir sahnede devleşerek seyircilere unutulmaz bir gece yaşatmış.

23 farklı besteciye ait 72 eseri canlandıran sanatçının geniş bir repertuarı varmış. Sanatçı Milano, Roma, Venedik, Viyana, Paris, San Francisco ve Londra gibi şehirlerde sahne almış ve La Diva Turca, La Gencer gibi isimlerle anılmış.

10 Mayıs 2008 yılında İtalya’da vefat eden sanatçımız ile ilgili Zeynep Oral’ın kaleme almış olduğu Tutkunun Romanı adlı bir kitap varmış. Bu kitapta sanatçının tüm hayatı ve onunla yapılmış röportajlar yer alıyormuş.