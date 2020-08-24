Mozart hakkında şaşıracağın bilgiler!

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Önce Mozart’ı kısaca tanıtalım!

Tam adı Wolfgang Amadeus Mozart olan besteci, 27 Ocak 1756 yılında Avusturya’da dünyaya gelmiş. Babası o dönemde sarayda görev alan değerli bir müzisyenmiş. Keman çalıp besteler yapan babasını hayranlıkla izleyen ve küçük yaşta müzik dersleri alan çocuk Mozart, ileriki yıllarda bu eğitimlerinin faydasını görmüş.

Bir çocuk kaç yaşında piyano çalabilir sence?

Mozart tam 3 yaşındayken piyano çalabiliyormuş. Evet, doğru duydun! 3 yaşında piyano tuşlarını ezberleyen bu dahi, 5 yaşında beste bile yapmış.

Hep babasının desteğini almış

Çoğu şanssız müzik dahisinden farklı olarak anne ve babasının müzik gelişimini desteklediği bilinen Mozart, çeşitli turnelere bile anne ve babasıyla çıkmış. 14 yaşına geldiğinde pek çok şehir gezmiş ve ünlü bir müzisyen olmuş.

Hafızası muhteşemmiş

Bir kez bir müzik eserini duyup hatasız bir şekilde notaya dökebilen bu dahi, 19 yaşına geldiğinde ortalama bir müzisyenin ömrü boyunca üreteceği eserleri çoktan üretmiş bile.

Çok fazla dil konuşabiliyormuş

Oldukça zeki olan Mozart, okula gidemese de kendini çok iyi yetiştirmiş. Her gittiği ülkede bür süre kaldıktan sonra o ülkenin dilini öğrenir ve konuşmaya başlarmış.

Kulağında bozukluk mu varmış?

Bazı araştırmacılara göre Mozart’ın kulağında bir bozukluk varmış. Doğuştan kusurlu bir kulağı olmasına rağmen bu başarılara imza atmış olması onu daha da büyük bir müzik dahisi yapıyor bizce.

Erken yaşta vefat etmiş

Geçirdiği bir hastalık sonucu 35 yaşında vefat etmiş.

Mozart’ın eserleri

Opera:

Saraydan Kız Kaçırma, Kahire Kazı, Figaronun Düğünü, Don Giovanni, La Clemenza di Tito, Mozart Sihirli Flüt Operası

Senfoni:

No.31-Paris; no.35- Haffner; no.36.-Linz; no.38-Prag; no39; no.40; no.41-Jüpiter

Konçerto:

no.15, no.17, no.18, no.19, no.20, no.21, no.22, no.23, no.24, no.25, no.26, no.27

Figaro’nun Düğünü’nü dinlemek istersen, buraya göz atabilirsin.