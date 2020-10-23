Necip Fazıl Kısakürek kimdir ve eserleri nelerdir?
26 Mayıs 1904 yılında İstanbul’da doğan Necip Fazıl Kısakürek; şair, roman yazarı ve aynı zamanda tiyatro oyun yazarıymış.
Annesi ve babasıyla yaşadığı mahalledeki okulda eğitim hayatına başlayan yazar sırasıyla; Fransız Frenler okulu, Amerikan koleji, Emin Efen mahalle mektebi, Büyük Reşit Paşa Numune mektebi ve Rehber-i İttihat okuluna gitmiş. Daha sonra ailesi Heybeliada’ya taşınınca tekrar okul değiştiren Kısakürek’in sonrasında da hayatı farklı okullarda geçmiş.
Öğretmeni Yahya Kemal ve Hamdullah Suphi’nin de etkisiyle şiire ilgisi başlamış. Çeşitli dergilerde şiirleri yayımlanmış ve kendisi de Nihal isimli bir dergi çıkarmış. İlerleyen yıllarda burs alarak Paris’teki Sorbonne Üniversitesi’ne başlamış.
Ülkeye dönünce bir süre bankacılık yapan şair, 24 yaşında Kaldırımlar adlı şiirini yazmış ve bu şiirle tanınmış.
Ardında sayısız eser bırakan Necip Fazıl Kısakürek, 25 Mayıs 1983'te vefat etmiş.
Necip Fazıl Kısakürek’in en bilinen eserleri
Örümcek Ağı
Kaldırımlar
Ben ve Ötesi
Birkaç Hikâye Birkaç Tahlil
Tohum
Beklenen
Bir Adam Yaratmak
Künye
Sabır Taşı
Namık Kemâl
Çerçeve
Para
Vatan Şairi Nâmık Kemâl
Müdafaa
Halkadan Pırıltılar
Nam
Çöle İnen Nur
101 Hadis
Maskenizi Yırtıyorum
Sonsuzluk Kervanı
Cinnet Mustatili
Mektubat'tan Seçmeler
At'a Senfoni
Büyük Doğu'ya Doğru
Altun Halka
Hesaplaşma
Dünya Bir İnkılâp Bekliyor