Necip Fazıl Kısakürek kimdir ve eserleri nelerdir?

Annesi ve babasıyla yaşadığı mahalledeki okulda eğitim hayatına başlayan yazar sırasıyla; Fransız Frenler okulu, Amerikan koleji, Emin Efen mahalle mektebi, Büyük Reşit Paşa Numune mektebi ve Rehber-i İttihat okuluna gitmiş. Daha sonra ailesi Heybeliada’ya taşınınca tekrar okul değiştiren Kısakürek’in sonrasında da hayatı farklı okullarda geçmiş.

Öğretmeni Yahya Kemal ve Hamdullah Suphi’nin de etkisiyle şiire ilgisi başlamış. Çeşitli dergilerde şiirleri yayımlanmış ve kendisi de Nihal isimli bir dergi çıkarmış. İlerleyen yıllarda burs alarak Paris’teki Sorbonne Üniversitesi’ne başlamış.

Ülkeye dönünce bir süre bankacılık yapan şair, 24 yaşında Kaldırımlar adlı şiirini yazmış ve bu şiirle tanınmış.

Ardında sayısız eser bırakan Necip Fazıl Kısakürek, 25 Mayıs 1983'te vefat etmiş.

Necip Fazıl Kısakürek’in en bilinen eserleri

Örümcek Ağı

Kaldırımlar

Ben ve Ötesi

Birkaç Hikâye Birkaç Tahlil

Tohum

Beklenen

Bir Adam Yaratmak

Künye

Sabır Taşı

Namık Kemâl

Çerçeve

Para

Vatan Şairi Nâmık Kemâl

Müdafaa

Halkadan Pırıltılar

Nam

Çöle İnen Nur

101 Hadis

Maskenizi Yırtıyorum

Sonsuzluk Kervanı

Cinnet Mustatili

Mektubat'tan Seçmeler

At'a Senfoni

Büyük Doğu'ya Doğru

Altun Halka

Hesaplaşma

Dünya Bir İnkılâp Bekliyor