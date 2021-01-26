Ressamları tanıyalım: Abidin Dino
23 Mart 1913 yılında İstanbul’da doğan Abidin Dino; ressam olmasının yanı sıra karikatür çizer, film yönetir, seramik yapar, oyunlar yazarmış. Bu yüzden ona sadece ressam demek büyük haksızlık olabilir.
Oldukça yetenekli bir sanatçı olan Dino, ailesiyle birlikte küçük yaşta Avrupa’ya gitmiş.
12 yaşında ülkeye döndükten sonra Robert Koleji’nde eğitim almaya başlasa da eğitimini yarım bırakmış. Bu sırada karikatüre merak sarmış ve çalışmaları çeşitli gazetelerde yayımlanmış. İlerleyen yıllarda arkadaşı Nazım Hikmet’in kitap kapaklarını çizmiş.
Sinema eğitimi almak için 1934 yılında Rusya topraklarına gitmiş ve üç yıl burada kalmış. Döndükten sonra Londra ve Paris’e giderek resim ile ilgili yeteneklerini geliştirmiş ve çeşitli dostluklar kurmuş. Bu dostluklardan biri de ünlü ressam Picasso ile olanmış.
1943 yılında Adana’da tanıştığı Güzin Dikel ile evlenmiş.
Türkiye’deki ilk sergisini 1969 yılında açan ressam, sayısız sergi açmış. Heykel de yapan Abidin Dino’nun el motiflerinden oluşan heykeli halen İstanbul’da Maçka’da yer alıyormuş.
7 Aralık 1993 yılında vefat eden ressam, arkasında sayısız eser bırakmış.
Kitapları
Kısa Hayat Öyküm
Sensiz Her Şey Renksiz
Sinan-Bir Düşsel Yaşam Öyküsü
Yeditepe Öyküleri
Nazım Üstüne
Gören Göz İçin Fikret Mualla
Bazı Resimleri