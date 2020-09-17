Ressamları tanıyalım: Frida Kahlo

Kimlik Kartı

Tam adı: Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderon

Doğum tarihi: 6 Temmuz 1907

Doğum yeri: Meksika

Vefat tarihi: 13 Temmuz 1954

Meksika doğumlu sanatçı, hayatı boyunca sağlık sorunlarıyla uğraşmış. Daha Frida küçük bir çocukken, 6 yaşında, çocuk felci geçirmiş ve bacağında bir sorun oluşmuş. Bu da aksayarak yürümesine neden olmuş.

Eğitim hayatına, dönemin iyi okullarından biri olan Ulusal Hazırlık Okulu’nda başlamış, bu okulda sanat ve felsefeye merak salmış.

Büyük bir heyecanla okuluna devam ettiği yıllarda, bu 18 yaşına denk geliyor, bindiği otobüs büyük bir kaza yapmış. Bu kazada bacağından ciddi bir şekilde yaralanmış ve 32 kez ameliyat olmuş.

Bacağı dolayısıyla yatağa mahkum olan Kahlo, çevresinin de desteğiyle yatarken resim yapmaya başlamış. Yatağının tavanında yer alan aynaya bakarak kendi resimlerini yapmış.

Geçirdiği kazadan iki yıl sonra yürümeye başlayan Frida, tekrar sosyalleşmeye başlamış ve yeni arkadaşlar edinmiş. Bu sırada sonradan kocası olacak ressam Rivera Diego ile tanışmış.

Hayatı boyunca 143 resim yapmış. Bunlardan 55 tanesi otoportesiymiş.

Frida Kahlo’nun hayatını anlatan çeşitli oyunlar ve sinema filmleri yapılmış. Bunlardan biri de Salma Hayek’in Frida’yı canlandırdığı “Frida” adlı filmmiş. Bu filmi seyredebilir, Frida hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsin.

Frida’nın en ünlü resimleri

1. Frida ve Diego Riviera

Düğün gününü resmettiği bu tablosu en bilinen eserlerinden biriymiş.

2. Umutsuz

Geçirdiği kaza sonrası yatağa bağımlı geçirdiği günleri anlattığı, umutsuz günlerinden bir tabloymuş.

3. İki Frida

İki farklı Frida’yı anlattığı bu eserinde, bir tarafta Avrupa kültürüne hakim, diğer tarafta da kendi öz kültürünü yansıtan Frida’yı resmetmiş.



