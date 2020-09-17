Ressamları tanıyalım: Frida Kahlo
Hayatı bir film gibi denebilecek insanlardan biri olan Frida Kahlo, döneminin en yetenekli ve çalışkan ressamlarından biriymiş. Günümüzde hala hakkında filmler çekilen bu yetenekli sanatçı hakkında biraz bilgi edinmeye ne dersin?
Kimlik Kartı
Tam adı: Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderon
Doğum tarihi: 6 Temmuz 1907
Doğum yeri: Meksika
Vefat tarihi: 13 Temmuz 1954
Meksika doğumlu sanatçı, hayatı boyunca sağlık sorunlarıyla uğraşmış. Daha Frida küçük bir çocukken, 6 yaşında, çocuk felci geçirmiş ve bacağında bir sorun oluşmuş. Bu da aksayarak yürümesine neden olmuş.
Eğitim hayatına, dönemin iyi okullarından biri olan Ulusal Hazırlık Okulu’nda başlamış, bu okulda sanat ve felsefeye merak salmış.
Büyük bir heyecanla okuluna devam ettiği yıllarda, bu 18 yaşına denk geliyor, bindiği otobüs büyük bir kaza yapmış. Bu kazada bacağından ciddi bir şekilde yaralanmış ve 32 kez ameliyat olmuş.
Bacağı dolayısıyla yatağa mahkum olan Kahlo, çevresinin de desteğiyle yatarken resim yapmaya başlamış. Yatağının tavanında yer alan aynaya bakarak kendi resimlerini yapmış.
Geçirdiği kazadan iki yıl sonra yürümeye başlayan Frida, tekrar sosyalleşmeye başlamış ve yeni arkadaşlar edinmiş. Bu sırada sonradan kocası olacak ressam Rivera Diego ile tanışmış.
Hayatı boyunca 143 resim yapmış. Bunlardan 55 tanesi otoportesiymiş.
Frida Kahlo’nun hayatını anlatan çeşitli oyunlar ve sinema filmleri yapılmış. Bunlardan biri de Salma Hayek’in Frida’yı canlandırdığı “Frida” adlı filmmiş. Bu filmi seyredebilir, Frida hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsin.
Frida’nın en ünlü resimleri
1. Frida ve Diego Riviera
Düğün gününü resmettiği bu tablosu en bilinen eserlerinden biriymiş.
2. Umutsuz
Geçirdiği kaza sonrası yatağa bağımlı geçirdiği günleri anlattığı, umutsuz günlerinden bir tabloymuş.
3. İki Frida
İki farklı Frida’yı anlattığı bu eserinde, bir tarafta Avrupa kültürüne hakim, diğer tarafta da kendi öz kültürünü yansıtan Frida’yı resmetmiş.