Şairleri tanıyalım: Mehmet Akif Ersoy kimdir?

Mehmet Akif Ersoy’un hayatı

20 Aralık 1873 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiş olan şair, ilkokul ve ortaokuldan sonra o dönemin en iyi okullarından biri olan Mülkiye İdadisi’ne kaydolmuş. Okul yılları boyunca dile olan yatkınlığı dikkat çeken Mehmet Akif; Arapça, Fransızca, Farsça gibi dilleri öğrenmiş.

Ailesi onu hep Akif takma adıyla çağırdığı için bu adı alan şair, üniversitede veterinerlik okumuş. Okulu dereceyle bitirip, veterinerlik üzerine çalışmaya başlamış. Bu sırada çeşitli şiirleri yayımlanmaya başlamış. Veterinerlik yaptığı süreçte eşi İsmet Hanım’la tanışmış ve evlenmiş.

İlerleyen yıllarda Türkçe öğretmenliği yapan şair, sonrasında milletvekili olarak hayatına devam etmiş. Bu sırada açılan yarışmada birinci seçilen şiiri yani İstiklal Marşı, meclis tarafından onaylanarak milli marşımız ilan edilmiş.

Mehmet Akif Ersoy’un bazı eserleri

Mehmet Akif Ersoy’un eserleri:

Safahat (1911)

Süleymaniye Kürsüsünde (1912)

Hakkın Sesleri (1913)

Fatih Kürsüsünde (1914)

Hatıralar (1917)

Asım (1924)

Gölgeler (1933)