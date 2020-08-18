Şairleri tanıyalım: Orhan Veli Kanık kimdir? Orhan Veli Kanık şiirleri
Türk Edebiyatı’nın en önemli isimlerinden biri olan Orhan Veli Kanık’ın edebiyatımızdaki varlığının yanı sıra Türk şiirini halkın anlayabileceği bir hale getirmek ve günlük dili şiirlerinde kullanmak gibi önemli de bir rolü varmış.
Orhan Veli Kanık’ın hayatı
13 Nisan 1914 yılında İstanbul’da dünyaya gelen ve tam bir İstanbul aşığı olan Kanık, orta halli bir ailenin okumaya çok hevesli çocuğu olarak dünyaya gelmiş. Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi felsefe bölümünü bitirdikten sonra edebiyata iyice merak salmış. Aslında ilkokul sıralarından beri şiire ve yazı yazmaya çok hevesli olan edebiyatçının tüm arkadaş çevresi de edebiyatçılardan oluşuyormuş. Öğretmenlik ve çeşitli devlet kurumlarında memurluk da yapan şairimiz, hayatı boyunca hastalıklarla mücadele etmiş.
Türk Edebiyatı’na çok büyük katkıları olan şairin en büyük katkısı Garip akımıyla olmuş. Arkadaşları Oktay Rıfat ve Melih Cevdet ile birlikte Garip akımının öncüsü olmuşlar ve klasik şiir yerine modern şiiri edebiyatımıza sokmuşlar. Kalıplar ve kafiyeler olmadan duyguları anlatan şiirler yazarak yepyeni bir dönem başlatmışlar.
Geçirdiği beyin hastalığı nedeniyle, çok genç bir yaşta, 36 yaşında hayata veda etmiş.
İstanbul aşığı
İstanbul’u çok içten ve romantik bir biçimde anlattığı şiiri “İstanbul’u Dinliyorum” en bilinen şiirlerinden biriymiş. Bu şiiri değerli tiyatro sanatçımız Müşfik Kenter’in sesinden dinlemeni öneririz.
Orhan Veli Kanık’ın bazı eserleri
Şiirleri:
Garip
Vazgeçemediğim
Destan Gibi
Yenisi
Karşı
Düzyazıları
La Fontaine Masalları
Nasrettin Hoca Hikayeleri
Nesir Yazıları
Edebiyat Dünyamız
Fransız Şiiri Antolojisi
Çevirileri: Aynı zamanda çevirmen olan Orhan Veli, 12 tane kitap çevirisi yapmış
Bir Kapı ya Açık Durmalı ya Kapalı
Barberine
Scapin'in Dolapları
Sicilyalı yahut Resimli Muhabbet
Tartuffe
Versailles Tulûatı
Üç Hikâye
Turcaret
Hamlet ve Venedikli Tüccar
Batıdan Şiirler
Antigone
Saygılı Yosma
Bütün Çeviri Şiirleri
El Kapısında