Şairleri tanıyalım: Orhan Veli Kanık kimdir? Orhan Veli Kanık şiirleri

Orhan Veli Kanık’ın hayatı

13 Nisan 1914 yılında İstanbul’da dünyaya gelen ve tam bir İstanbul aşığı olan Kanık, orta halli bir ailenin okumaya çok hevesli çocuğu olarak dünyaya gelmiş. Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi felsefe bölümünü bitirdikten sonra edebiyata iyice merak salmış. Aslında ilkokul sıralarından beri şiire ve yazı yazmaya çok hevesli olan edebiyatçının tüm arkadaş çevresi de edebiyatçılardan oluşuyormuş. Öğretmenlik ve çeşitli devlet kurumlarında memurluk da yapan şairimiz, hayatı boyunca hastalıklarla mücadele etmiş.

Türk Edebiyatı’na çok büyük katkıları olan şairin en büyük katkısı Garip akımıyla olmuş. Arkadaşları Oktay Rıfat ve Melih Cevdet ile birlikte Garip akımının öncüsü olmuşlar ve klasik şiir yerine modern şiiri edebiyatımıza sokmuşlar. Kalıplar ve kafiyeler olmadan duyguları anlatan şiirler yazarak yepyeni bir dönem başlatmışlar.

Geçirdiği beyin hastalığı nedeniyle, çok genç bir yaşta, 36 yaşında hayata veda etmiş.

İstanbul aşığı

İstanbul’u çok içten ve romantik bir biçimde anlattığı şiiri “İstanbul’u Dinliyorum” en bilinen şiirlerinden biriymiş. Bu şiiri değerli tiyatro sanatçımız Müşfik Kenter’in sesinden dinlemeni öneririz.

Orhan Veli Kanık’ın bazı eserleri

Şiirleri:

Garip

Vazgeçemediğim

Destan Gibi

Yenisi

Karşı

Düzyazıları

La Fontaine Masalları

Nasrettin Hoca Hikayeleri

Nesir Yazıları

Edebiyat Dünyamız

Fransız Şiiri Antolojisi

Çevirileri: Aynı zamanda çevirmen olan Orhan Veli, 12 tane kitap çevirisi yapmış

Bir Kapı ya Açık Durmalı ya Kapalı

Barberine

Scapin'in Dolapları

Sicilyalı yahut Resimli Muhabbet

Tartuffe

Versailles Tulûatı

Üç Hikâye

Turcaret

Hamlet ve Venedikli Tüccar

Batıdan Şiirler

Antigone

Saygılı Yosma

Bütün Çeviri Şiirleri

El Kapısında