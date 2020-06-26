Masal kahramanlarÄ± kimlerdir Masal kahramanlarÄ±nÄ±n isimleri ve Ã¶zellikleri

Pamuk Prenses

Pamuk Prenses ve 7 CÃ¼celer masalÄ±nÄ±n gÃ¼zeller gÃ¼zeli prensesi Pamuk Prenses'in Ã¶zelliklerini sÄ±ralayalÄ±m.

-Ä°yi kalpli ve kimseyi kÄ±ramayan bir karakteri var.

-Temizlik yapmayÄ± seviyor ve titiz.

-Ã‡ok gÃ¼zel yemek yapÄ±yor.

-ArkadaÅŸ canlÄ±sÄ± ve gÃ¼ler yÃ¼zlÃ¼.

-Ã‡ok gÃ¼zel ve bir o kadar da iyi huylu.

-PaylaÅŸmayÄ± seviyor.

-SabÄ±rlÄ± ve zeki

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Ã‡izmeli Kedi

Ã‡izmeli Kedi masalÄ±nÄ±n en Ã¶nemli karakteri karÅŸÄ±nÄ±zda. BakalÄ±m Ã¶zellikleri nelermiÅŸ?

-Kurnaz

-Zeki

-SadÄ±k

-Ä°nsanlarÄ± konuÅŸarak kolayca etkileyebiliyor.

-SevdiÄŸi insan iÃ§in elinden geleni yapabilir.

-GerektiÄŸinde sinirli olabiliyor.

-Ã‡alÄ±ÅŸkan ve iyi kalpli.

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KÃ¼lkedisi

BabasÄ± gidince Ã¼vey annesi ve kardeÅŸleriyle birlikte kalan ve onlarÄ±n kÃ¶tÃ¼ hareketleriyle karÅŸÄ±laÅŸan KÃ¼lkedisi nasÄ±l biri sence? Sen de istersen bu maddelere yenilerini ekleyebilirsin.

-Ã‡ok Ã§alÄ±ÅŸkan

-Temizlik yapmayÄ± ve Ã¼tÃ¼ yapmayÄ± Ã§ok seviyor.

-Temiz kalpli ve saf

-Ona her denileni yapÄ±yor

-UtangaÃ§

-Ã‡ok gÃ¼zel bir kÄ±z

-Ä°yi bir arkadaÅŸ

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Uyuyan GÃ¼zel

KÃ¶tÃ¼ kalpli peri tarafÄ±ndan lanetlenerek uykuya dalan gÃ¼zel prenses Uyuyan GÃ¼zel, nasÄ±l biriymiÅŸ bakalÄ±m.

-AkÄ±llÄ±

-Zeki

-Ã‡alÄ±ÅŸkan

-Ã‡ok gÃ¼zel bir kÄ±z.

-UyumayÄ± seviyor.

-Kitap okumayÄ± Ã§ok seviyor.

-Ã‡ok gÃ¼zel Ã¶rgÃ¼ Ã¶rÃ¼yor.

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GÃ¼zel

GÃ¼zel ve Ã‡irkin masalÄ±nÄ±n gÃ¼zeller gÃ¼zeli karakteri GÃ¼zel, karakter olarak da Ã§ok iyi bir insanmÄ±ÅŸ.

-PaylaÅŸmayÄ± seven biri

-Ã‡alÄ±ÅŸkan

-Yalan sÃ¶ylemeyi sevmiyor.

-Ä°nsanlarÄ±n dÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸÃ¼ne deÄŸil karakterine Ã¶nem veriyor.

-Affedici

-Ã‡iÃ§ekleri, Ã¶zellikle gÃ¼lleri Ã§ok seviyor.

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Ã‡irkin

GÃ¼zel ve Ã‡irkin masalÄ±nÄ±n iyi kalpli ama korkunÃ§ gÃ¶rÃ¼nen kahramanÄ± Ã‡irkinâ€™e geldi sÄ±ra.

-GÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ korkutucu

-Ä°yi kalpli

-PaylaÅŸmayÄ± seven biri

-Ã‡iÃ§ekleri Ã§ok seven ve bahÃ§esinde onlara Ã§ok iyi bakan biri

-GÃ¼zelâ€™i Ã§ok seviyor

-Ã‡ok kÃ¼ltÃ¼rlÃ¼ ve akÄ±llÄ± biri

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Hansel

Hansel ve Gretel masalÄ±ndaki erkek kardeÅŸ Hansel hakkÄ±nda bakalÄ±m neler bulmuÅŸuz.

-Ã‡ok akÄ±llÄ± ve zeki bir Ã§ocuk

-AynÄ± zamanda iyi kalpli

-KardeÅŸiyle Ã§ok iyi anlaÅŸÄ±yor

-HayvanlarÄ± Ã§ok seviyor

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Gretel

Hanselâ€™in kÄ±zkardeÅŸi olan Gretelâ€™e geldi sÄ±ra.

-Hassas ve narin

-KardeÅŸiyle Ã§ok iyi anlaÅŸÄ±yor

-Ä°yi kalpli ve paylaÅŸÄ±mcÄ±

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Pinokyo

Kukla Ã§ocuk Pinokyo son kahramanÄ±mÄ±z.

-Biraz yaramaz

-Arada yalan sÃ¶ylÃ¼yor

-BabasÄ±nÄ± Ã§ok seviyor

-Saf ve insanlara kolay inanÄ±yor

-Ä°yi kalpli