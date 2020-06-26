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    26.06.2020 - 14:23 |

    Masal kahramanlarÄ± kimlerdir? Masal kahramanlarÄ±nÄ±n isimleri ve özellikleri

    Masal dinlemeyi Ã§ok sevdiÄŸini biliyoruz. Ã‡oÄŸu masalÄ± ezbere de biliyorsun buna eminiz! Peki bu masallardaki kahramanlarÄ± tanÄ±yor ve Ã¶zelliklerini biliyor musun? Gel, beraber masal kahramanlarÄ±nÄ± hatÄ±rlayalÄ±m ve Ã¶zelliklerini madde madde sÄ±ralayalÄ±m.

    Masal kahramanlarÄ± kimlerdir? Masal kahramanlarÄ±nÄ±n isimleri ve özellikleri

    Pamuk Prenses

    Pamuk Prenses ve 7 CÃ¼celer masalÄ±nÄ±n gÃ¼zeller gÃ¼zeli prensesi Pamuk Prenses'in Ã¶zelliklerini sÄ±ralayalÄ±m.

    -Ä°yi kalpli ve kimseyi kÄ±ramayan bir karakteri var.

    -Temizlik yapmayÄ± seviyor ve titiz.

    -Ã‡ok gÃ¼zel yemek yapÄ±yor.

    -ArkadaÅŸ canlÄ±sÄ± ve gÃ¼ler yÃ¼zlÃ¼.

    -Ã‡ok gÃ¼zel ve bir o kadar da iyi huylu.

    -PaylaÅŸmayÄ± seviyor.

    -SabÄ±rlÄ± ve zeki

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    Masal kahramanlarÄ± kimlerdir Masal kahramanlarÄ±nÄ±n isimleri ve Ã¶zellikleri

    Ã‡izmeli Kedi

    Ã‡izmeli Kedi masalÄ±nÄ±n en Ã¶nemli karakteri karÅŸÄ±nÄ±zda. BakalÄ±m Ã¶zellikleri nelermiÅŸ?

    -Kurnaz

    -Zeki

    -SadÄ±k

    -Ä°nsanlarÄ± konuÅŸarak kolayca etkileyebiliyor.

    -SevdiÄŸi insan iÃ§in elinden geleni yapabilir.

    -GerektiÄŸinde sinirli olabiliyor.

    -Ã‡alÄ±ÅŸkan ve iyi kalpli.

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    KÃ¼lkedisi

    BabasÄ± gidince Ã¼vey annesi ve kardeÅŸleriyle birlikte kalan ve onlarÄ±n kÃ¶tÃ¼ hareketleriyle karÅŸÄ±laÅŸan KÃ¼lkedisi nasÄ±l biri sence? Sen de istersen bu maddelere yenilerini ekleyebilirsin.

    -Ã‡ok Ã§alÄ±ÅŸkan

    -Temizlik yapmayÄ± ve Ã¼tÃ¼ yapmayÄ± Ã§ok seviyor.

    -Temiz kalpli ve saf

    -Ona her denileni yapÄ±yor

    -UtangaÃ§

    -Ã‡ok gÃ¼zel bir kÄ±z

    -Ä°yi bir arkadaÅŸ

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    Uyuyan GÃ¼zel

    KÃ¶tÃ¼ kalpli peri tarafÄ±ndan lanetlenerek uykuya dalan gÃ¼zel prenses Uyuyan GÃ¼zel, nasÄ±l biriymiÅŸ bakalÄ±m.

    -AkÄ±llÄ±

    -Zeki

    -Ã‡alÄ±ÅŸkan

    -Ã‡ok gÃ¼zel bir kÄ±z.

    -UyumayÄ± seviyor.

    -Kitap okumayÄ± Ã§ok seviyor.

    -Ã‡ok gÃ¼zel Ã¶rgÃ¼ Ã¶rÃ¼yor.

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    GÃ¼zel

    GÃ¼zel ve Ã‡irkin masalÄ±nÄ±n gÃ¼zeller gÃ¼zeli karakteri GÃ¼zel, karakter olarak da Ã§ok iyi bir insanmÄ±ÅŸ.

    -PaylaÅŸmayÄ± seven biri

    -Ã‡alÄ±ÅŸkan

    -Yalan sÃ¶ylemeyi sevmiyor.

    -Ä°nsanlarÄ±n dÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸÃ¼ne deÄŸil karakterine Ã¶nem veriyor.

    -Affedici

    -Ã‡iÃ§ekleri, Ã¶zellikle gÃ¼lleri Ã§ok seviyor.

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    Ã‡irkin

    GÃ¼zel ve Ã‡irkin masalÄ±nÄ±n iyi kalpli ama korkunÃ§ gÃ¶rÃ¼nen kahramanÄ± Ã‡irkinâ€™e geldi sÄ±ra.

    -GÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ korkutucu

    -Ä°yi kalpli

    -PaylaÅŸmayÄ± seven biri

    -Ã‡iÃ§ekleri Ã§ok seven ve bahÃ§esinde onlara Ã§ok iyi bakan biri

    -GÃ¼zelâ€™i Ã§ok seviyor

    -Ã‡ok kÃ¼ltÃ¼rlÃ¼ ve akÄ±llÄ± biri

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    Hansel

    Hansel ve Gretel masalÄ±ndaki erkek kardeÅŸ Hansel hakkÄ±nda bakalÄ±m neler bulmuÅŸuz.

    -Ã‡ok akÄ±llÄ± ve zeki bir Ã§ocuk

    -AynÄ± zamanda iyi kalpli

    -KardeÅŸiyle Ã§ok iyi anlaÅŸÄ±yor

    -HayvanlarÄ± Ã§ok seviyor

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    Gretel

    Hanselâ€™in kÄ±zkardeÅŸi olan Gretelâ€™e geldi sÄ±ra.

    -Hassas ve narin

    -KardeÅŸiyle Ã§ok iyi anlaÅŸÄ±yor

    -Ä°yi kalpli ve paylaÅŸÄ±mcÄ±

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    Masal kahramanlarÄ± kimlerdir Masal kahramanlarÄ±nÄ±n isimleri ve Ã¶zellikleri

    Pinokyo

    Kukla Ã§ocuk Pinokyo son kahramanÄ±mÄ±z.

    -Biraz yaramaz

    -Arada yalan sÃ¶ylÃ¼yor

    -BabasÄ±nÄ± Ã§ok seviyor

    -Saf ve insanlara kolay inanÄ±yor

    -Ä°yi kalpli

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