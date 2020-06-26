Masal kahramanlarÄ± kimlerdir Masal kahramanlarÄ±nÄ±n isimleri ve Ã¶zellikleri

Masal kahramanlarÄ± kimlerdir? Masal kahramanlarÄ±nÄ±n isimleri ve özellikleri
Masal dinlemeyi Ã§ok sevdiÄŸini biliyoruz. Ã‡oÄŸu masalÄ± ezbere de biliyorsun buna eminiz! Peki bu masallardaki kahramanlarÄ± tanÄ±yor ve Ã¶zelliklerini biliyor musun? Gel, beraber masal kahramanlarÄ±nÄ± hatÄ±rlayalÄ±m ve Ã¶zelliklerini madde madde sÄ±ralayalÄ±m.
Pamuk Prenses
Pamuk Prenses ve 7 CÃ¼celer masalÄ±nÄ±n gÃ¼zeller gÃ¼zeli prensesi Pamuk Prenses'in Ã¶zelliklerini sÄ±ralayalÄ±m.
-Ä°yi kalpli ve kimseyi kÄ±ramayan bir karakteri var.
-Temizlik yapmayÄ± seviyor ve titiz.
-Ã‡ok gÃ¼zel yemek yapÄ±yor.
-ArkadaÅŸ canlÄ±sÄ± ve gÃ¼ler yÃ¼zlÃ¼.
-Ã‡ok gÃ¼zel ve bir o kadar da iyi huylu.
-PaylaÅŸmayÄ± seviyor.
-SabÄ±rlÄ± ve zeki
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Ã‡izmeli Kedi
Ã‡izmeli Kedi masalÄ±nÄ±n en Ã¶nemli karakteri karÅŸÄ±nÄ±zda. BakalÄ±m Ã¶zellikleri nelermiÅŸ?
-Kurnaz
-Zeki
-SadÄ±k
-Ä°nsanlarÄ± konuÅŸarak kolayca etkileyebiliyor.
-SevdiÄŸi insan iÃ§in elinden geleni yapabilir.
-GerektiÄŸinde sinirli olabiliyor.
-Ã‡alÄ±ÅŸkan ve iyi kalpli.
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KÃ¼lkedisi
BabasÄ± gidince Ã¼vey annesi ve kardeÅŸleriyle birlikte kalan ve onlarÄ±n kÃ¶tÃ¼ hareketleriyle karÅŸÄ±laÅŸan KÃ¼lkedisi nasÄ±l biri sence? Sen de istersen bu maddelere yenilerini ekleyebilirsin.
-Ã‡ok Ã§alÄ±ÅŸkan
-Temizlik yapmayÄ± ve Ã¼tÃ¼ yapmayÄ± Ã§ok seviyor.
-Temiz kalpli ve saf
-Ona her denileni yapÄ±yor
-UtangaÃ§
-Ã‡ok gÃ¼zel bir kÄ±z
-Ä°yi bir arkadaÅŸ
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Uyuyan GÃ¼zel
KÃ¶tÃ¼ kalpli peri tarafÄ±ndan lanetlenerek uykuya dalan gÃ¼zel prenses Uyuyan GÃ¼zel, nasÄ±l biriymiÅŸ bakalÄ±m.
-AkÄ±llÄ±
-Zeki
-Ã‡alÄ±ÅŸkan
-Ã‡ok gÃ¼zel bir kÄ±z.
-UyumayÄ± seviyor.
-Kitap okumayÄ± Ã§ok seviyor.
-Ã‡ok gÃ¼zel Ã¶rgÃ¼ Ã¶rÃ¼yor.
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GÃ¼zel
GÃ¼zel ve Ã‡irkin masalÄ±nÄ±n gÃ¼zeller gÃ¼zeli karakteri GÃ¼zel, karakter olarak da Ã§ok iyi bir insanmÄ±ÅŸ.
-PaylaÅŸmayÄ± seven biri
-Ã‡alÄ±ÅŸkan
-Yalan sÃ¶ylemeyi sevmiyor.
-Ä°nsanlarÄ±n dÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸÃ¼ne deÄŸil karakterine Ã¶nem veriyor.
-Affedici
-Ã‡iÃ§ekleri, Ã¶zellikle gÃ¼lleri Ã§ok seviyor.
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Ã‡irkin
GÃ¼zel ve Ã‡irkin masalÄ±nÄ±n iyi kalpli ama korkunÃ§ gÃ¶rÃ¼nen kahramanÄ± Ã‡irkinâ€™e geldi sÄ±ra.
-GÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ korkutucu
-Ä°yi kalpli
-PaylaÅŸmayÄ± seven biri
-Ã‡iÃ§ekleri Ã§ok seven ve bahÃ§esinde onlara Ã§ok iyi bakan biri
-GÃ¼zelâ€™i Ã§ok seviyor
-Ã‡ok kÃ¼ltÃ¼rlÃ¼ ve akÄ±llÄ± biri
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Hansel
Hansel ve Gretel masalÄ±ndaki erkek kardeÅŸ Hansel hakkÄ±nda bakalÄ±m neler bulmuÅŸuz.
-Ã‡ok akÄ±llÄ± ve zeki bir Ã§ocuk
-AynÄ± zamanda iyi kalpli
-KardeÅŸiyle Ã§ok iyi anlaÅŸÄ±yor
-HayvanlarÄ± Ã§ok seviyor
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Gretel
Hanselâ€™in kÄ±zkardeÅŸi olan Gretelâ€™e geldi sÄ±ra.
-Hassas ve narin
-KardeÅŸiyle Ã§ok iyi anlaÅŸÄ±yor
-Ä°yi kalpli ve paylaÅŸÄ±mcÄ±
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Pinokyo
Kukla Ã§ocuk Pinokyo son kahramanÄ±mÄ±z.
-Biraz yaramaz
-Arada yalan sÃ¶ylÃ¼yor
-BabasÄ±nÄ± Ã§ok seviyor
-Saf ve insanlara kolay inanÄ±yor
-Ä°yi kalpli