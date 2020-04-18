Afiyet olsun çocuklar

Geleneksel tatlar, Türk mutfağının ürün ve lezzet konusundaki zenginliği, iyi yemek ve iyi malzeme bileşiminin önemi, hep dilimizde. Peki, çocuklarımız bu önemli konunun neresinde? Onları yarınlara hazırlayan temel mutfak eğitimini alıyorlar mı? Ne yediklerini biliyorlar mı? Bu konuda aileler çocuklarına yeterli özeni gösteriyor mu?











Üç temel gereksinimi vardır çocuklarımızın: Beslenme, hareket, huzur ve şefkat. Hareket enerjisini beslenme yoluyla alırlar. Çocuklar, doğaları gereği meraklıdırlar. Yeni şeyleri denemek isterler. Elbette yeme-içme konusu başta gelir meraklı arayışlarında. Kokular, renkler, tatlar hep ilgilerini çeker. Mutfak aslında çocuğun gelişimini en verimli şekilde yaşayacağı bir alan. Beş duyunun farkındalığını doğrudan hissedeceği yer. Yemekte kullanılan malzemenin özelliğini öğrenen çocuk, yarının bilinçli tüketicisi de olacaktır.







Yurt dışında yeme-içmeyle ilgili çocuklara yönelik çok fazla yayın seçeneği var. Ülkemizde de bu anlamda TV programları, yemek kitapları, birbirinden keyifli ve öğretici atölyeler ve eğlenceli aktiviteler giderek daha fazla talep görmeye başladı.





Yemek atölyeleri yapan okullar





Ülkemizde çocuklara yemek atölyesi eğitimi veren birçok okul var. Ben bu konuda öne çıkan iki merkezden bahsetmek istiyorum: Mutfak Sanatları Akademisi (MSA) ile EKS Mutfak.









MSA’nın Yönetici Direktörü Sitare Baras aslında mutfak bilgisinin bugünlerde ne kadar önemli olduğunu anlatıyor: “Gıda ve yemek pişirme bilgisi, yetişmekte olan bir insan için matematik ve fen bilgisi kadar temel bir ihtiyaç ve donanım. Dünyanın neresine gidersek gidelim, yaşamı devam ettirebilmek için sahip olmamız gereken bilgilerin başında geliyor. Bunun kuvvetli bir örneğini şimdi, Covid-19 sürecinde evlerimizde geçirmek zorunda kaldığımız zaman gördük, anladık. Kendi ekmeğimizi evde yapmak önceliğimiz oldu. Sağlıklı beslenme ihtiyacıyla doğru sebze-meyve seçmek ve pişirmek çok önemli hale geldi.”

Baras, “Hayalimiz; malzeme tanıyan, sezonsallığı bilen, etiket okuyabilen, kendi yemeğini seçip hazırlayabilen, doğru pişirmeyi öğrenmiş, her an mutfağa girebilecek pratik özgüvene sahip çocuklar, gençler yetiştirmek” diyerek bugüne kadar düzenledikleri atölyelerle bunu amaçladıklarını söylüyor.



MSA 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle saat 10.00’da MSA Eğitmen Şefleri @msaistanbul Instagram hesabından canlı yayınlarda çocuklara yönelik yemek atölyesi düzenliyor. EKS Mutfak Akademisi de 2011 yılında Anadolu yakasının diplomalı eğitim veren ilk profesyonel aşçılık okulu olarak kuruldu. Eyüp Kemal Sevinç keyifli çalışmalarından örnekler veriyor: “Bazı çocukların küçüklükten mutfağa eğilimleri oluyor. Workshoplarımızda öğrendikleri yemekleri evde ailelerine yapıyorlar. Bu da el becerilerini artırıyor ve gelişimlerine yarar sağlıyor. Yeni neslin mutfağa ilgisi büyük. Tabii bu konuda en büyük görev ailelere düşüyor. Aileler destek verdikçe, çocukların da bu konuda kendilerini geliştirip çok iyi yerlere gelebileceklerine inanıyorum.”



İlk öğrenme ilk lokmayla başlıyor









Küçük yaşta izleyicilerin keyifle izledikleri “İştahlı Çocuklar” programının yapımcısı, “Anne Bundan Yine Yap”, “Anne Bunu Kendim Yiyeceğim” ve “Kepçe Adası’nın Gizemi” kitaplarının yazarı Seda Güngör, “Çocuklar henüz ilk lokmalarıyla birlikte ne yediklerini öğrenmeye başlıyorlar. 6. ayını doldurup ilk lokmalarını alan bir bebek, lezzet kütüphanesini oluşturmaya başlıyor” diyor. Seda Güngör, gıda kirliliğinin son derece arttığı bu zamanlarda çocuklara yönelik çalışmaların çok daha anlamlı ve önemli olduğunu düşünüyor.



Cemre ve Defne’den 23 Nisan için özel tarif



Mutfak meraklısı 7 yaşındaki ikiz kardeşler Cemre ve Defne Kalmuk, mutfağa girdiler ve 23 Nisan için yaptıkları pizza tarifini bizlerle paylaştılar:

Defne ve Cemre’nin muhteşem pizzası









MALZEMELER



Hamuru için:

2 su bardağı un

170 ml ılık su

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 paket yaş maya



Sosu için:

1 su bardağı domates püresi l1 tatlı kaşığı tuz

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı şeker

Bir tutam kekik



Üzeri için:

Kaşar peyniri rendesi

Mantar lZeytin l Mısır

Üzeri için malzemeleri arzu ettiğiniz kadar kullanabilirsiniz veya sevdiğiniz farklı malzemeler ekleyebilirsiniz.



HAZIRLANIŞI



Ilık suyun içerisinde toz şekeri ve mayayı koyun ve karıştırıp 15 dakika kadar bekletin. Ununuzun içine tuzunuzu karıştırın ve ortasına bir çukur açarak zeytinyağı ve suda çözünen mayanızı ekleyin. Havuzun kenarından yavaş yavaş kattığınız un ile pizza hamurunuzu iyice yoğurun. Daha sonra derin bir kaba zeytinyağı sürerek hamurunuzu içine yerleştirin, kabınızı streçleyip hamur iki katına çıkana kadar bekletin. Sosu için tüm malzemeyi bir rondo yardımıyla iyice ezip karıştırın. Mayalanan hamurunuzu tekrar yoğurun ve bezelere ayırın. 15 dakika daha dinlendirdiğiniz hamur bezelerini oklava yardımıyla açın. Üzerlerine önce domates sosunu yayın, kaşarı serpin ve üst malzemelerini ekleyerek 200 derece fırında pişirin. Pişirme süreniz fırınınıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Siz çocuklarınızın sevdiği kıtırlıkta çıkarabilirsiniz. Afiyet olsun.