Bu hafta ne var ne yok?

Elektronik müziğin kalbi İstanbul’da atacak



KONSER



Sevcan Orhan, pazartesi saat 21.00’de MEB Şura Salonu - Ankara’da konser verecek. Biletler 66 liradan başlıyor.



Yıldız Tilbe, çarşamba saat 22.00’de Jolly Joker Vadistanbul’da sahne alacak. Biletler 102 liradan başlıyor.



Mor ve Ötesi, cuma saat 20.00’de İzmir Arena’da konser verecek. Biletler 88 lira.l Mabel Matiz, cuma saat 21.15’te Congresium Ankara’da sahne alacak. Biletler 66.75 liradan başlıyor.

Melek Mosso, cuma saat 21.00’de Hayal Kahvesi Bahçeşehir’de konser verecek. Biletler 90.50 lira.



Hayko Cepkin, cuma saat 22.00’de Jolly Joker Kartal İstMarina’da sahne alacak. Biletler 79.50 lira.l Fatma Turgut & Can Baydar, cuma saat 22.00’de Hayal Kahvesi Atakent’te. Biletler 56.50 lira.

Müslüm Gürses, aramızdan ayrılışının 6. yılında Halil Sezai, Tuna Kiremitçi, Umut Kurt, Aydın Kurtoğlu ve Hera’nın katılımıyla çarşamba günü Dorock XL’da anılacak. Biletler 56.50 lira.



Caz ve flamenko ritimleri arasında sağladığı entegrasyon ile kendine has bir stil oluşturan piyanist Chano Domínguez, çarşamba akşamı 20.00’de Cemal Reşit Rey’de olacak. Bilet fiyatları 36.50 ile 86.50 lira arasında.



Sonar’ın İstanbul ayağı Zorlu PSM’de elektronik müzik dünyasının en büyük DJ ve prodüktörlerini buluşturuyor. Perşembe Paul Kalkbrenner’le başlayacak festival, cuma günü Christian Löffler, Red Axes, Adam Beyer, VAAL, Oceanvs Orientalis, Debora İpekel, Bjarki, Catnapp, Skee Mask, TKO ve Milennal Hug’la devam edecek. Bilet fiyatları 440 liradan başlıyor.









BUGÜN



Besteci ve piyanist Tuluyhan Uğurlu, saat 20.00’de İstanbul Deniz Müzesi’nde. Biletler 68 liradan başlıyor.



Mehmet Erdem, saat 20.30’da Mall of İstanbul MOİ Sahne’de. Biletler 80 liradan başlıyor.



Kanadalı şarkıcı Garou, saat 21.00’de Volkswagen Arena’da sahne alacak. Biletler 115 liradan başlıyor.



Feridun Düzağaç, saat 22.00’de Hayal Kahvesi Atakent’te konser verecek. Biletler 56.50 lira.



Cem Adrian, saat 22.00’de Jolly Joker Vadistanbul’da sahne alacak. Biletler 79.50 liradan başlıyor.



Mirkelam, saat 22.30’da Dorock XL Kadıköy’de. Biletler 55 lira.



Zuhal Olcay, saat 22.30’da 6:45 Kaybedenler Kulübü Ankara’da sahne alacak. Biletler 60 lira.



YARIN



Tahribad-ı İsyan, saat 17.00’de Mask Live Beylikdüzü’nde konser verecek. Biletler 49.90 lira.

maNga, saat 19.00’da Bostancı Gösteri Merkezi’nde konser verecek. Biletler 66 ile 88 lira arasında.

Şanışer Ft. Sokrat St, saat 21.00’de Hayal Kahvesi Bahçeşehir’de sahne alacak. Biletler 56.50 lira.



SAHNE



Deniz Uğur’un yazıp oynadığı “Kader Apartmanı No: 3”, salı saat 20.30’da Tiyatro Ak’la Kara’da. Biletler 56.50 lira.



Oya Başar ve Begüm Birgören’in başrollerini paylaştıkları “Plastik Aşklar”, çarşamba saat 20.30’da Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde. Biletler 55 ile 77 lira arasında.



Okan Bayülgen’in yazdığı, yönettiği ve oynadığı “Harem Kabare”, cuma saat 20.30’da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde. Biletler 93 liradan başlıyor.

