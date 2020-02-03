MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Abbas Trump’ın sözde barış planını bir kez daha reddetti
ABONE OL
03.02.2020 - 14:28 | | AA

Abbas Trump’ın sözde barış planını bir kez daha reddetti

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı ve Yüzyılın Anlaşması olarak nitelediği sözde barış anlaşmasını bir kez daha reddetti.

Abbas Trump’ın sözde barış planını bir kez daha reddetti

Abbas, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde düzenlenen Filistin hükümetinin haftalık kabine toplantısında yaptığı açıklamada, "ABD’nin planını reddediyoruz ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin toplantısında da reddedeceğiz." dedi.

Trump’ın planında olumlu tek bir şeyin olmadığına vurgu yapan Abbas, Tel Aviv yönetiminin, İsrail vatandaşı Filistinlilerin yoğun olarak yaşadığı El-Muselles bölgesini, "Filistin devletine" iadesini de kabul etmeyeceklerini, "Oradakiler bizim kardeşimiz, bizim insanlarımız. Ancak onların İsrail’de kalmalarını sağlamak için bize ilhak edilmesini asla kabul etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Abbas, hiçbir şeyi kabul etmeyen değil bilakis ne istediklerini bilen bir tutum sergilediklerini savunarak, "Uluslararası toplum neden bu planı reddettiğimizi anlamalı. Çünkü bu plan uluslararası meşruiyeti ilga etmiştir." diye konuştu. 

ABD’nin ara buluculuğunu reddettiklerini yineleyen Abbas, İsrail ile barış müzakerelerine başlamak için uluslararası taraflardan oluşan bir mekanizmanın ara buluculuk yapması gerektiğini belirtti.

Abbas, tarihi Filistin topraklarının yüzde 22’lik bir kısmını istediklerini, sözde barış planının ise güvenlik egemenliği olmaksızın kendilerine yüzde 11’lik bir kısmı verdiğine dikkati çekti.

TRUMP'IN SÖZDE BARIŞ PLANI

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Rus mafyasına operasyon! Loto Guli böyle yakalandıİstanbul'da çeşitli suçlara karıştığı belirlenen ve Rusya bağlantılı olduğu tespit edilen suç çetesine operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Türkiye'ye Azeri suç çetesi lideri Loto Guli lakaplı Nadir Salifov'a yönelik eylem hazırlığı için geldikleri belirtildi. Öte yandan polisin şüphelilere düzenlediği nefes kesen operasyon kameralara yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yatağa bağımlı hasta çıkan yangında feci şekilde can verdi!

Yatağa bağımlı hasta çıkan yangında feci şekilde can verdi!

Yeni dönem başladı! Bu sabahtan itibaren emoji kullananlar...

Yeni dönem başladı! Bu sabahtan itibaren emoji kullananlar...

Ve değişti! Çalışan herkesi ilgilendiriyor, yıllık izin...

Ve değişti! Çalışan herkesi ilgilendiriyor, yıllık izin...

Bakan'dan EYT açıklaması

Bakan'dan EYT açıklaması

Sıradaki Haber